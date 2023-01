Shakira dà della strega alla mamma di Piquè: lei la prende in giro sui social

È una separazione a suon di strofe musicali quella fra Shakira e Piquè. Questa volta, a finire in una delle canzoni della bella colombiana, è stata la mamma del calciatore.

Shakira dà della strega alla mamma di Piquè

Tutto ha inizio con la strofa del brano Mission 53 nella quale la pop star ricorda all’ex marito di essere rimasta a vivere, senza celare un leggero disappunto, accanto a sua madre. A questa dedica ha fatto poi seguito un pupazzo che raffigura una strega messa sul balcone della sua casa e rivolto al balcone della suocera.

La signora Montserrat Bernabéu, mamma di Piquè ha elegantemente ignorato la provocazione ma non è stata altrettanto discreta circa un post che la bella Shakira ha pubblicato sui suoi profili.«Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua», ha scritto la cantante colombiana. Un messaggio che non è passato inosservato ma che a sorpresa ha generato una risposta davvero inaspettata da parte dell’ex suocera, che ha messo un cuoricino al post della cantante.

La risposta inaspettata

Che si tratti di solidarietà femminile non lo sappiamo, certo è che il post contro l’ex marito è tutt’altro che benevolo e che nessuno si aspettava una celata conferma da parte proprio della mamma di Piquè. Alcuni ipotizzano che alla signora Bernabèu sia partita l’emoticon per sbaglio. Il cuore è infatti stato rimosso ma non così velocemente da passare inosservato ai fan ed ai curiosi.

Il post velenoso di Shakira è la reazione ad alcune foto pubblicate dai genitori di Piquè che li ritraggono insieme alla nuova fidanzata. Sembra che, durante le vacanze di Natale, Clara Chia Marti sia stata ospite dalla famiglia del calciatore. Gli scatti dimostrano come l’ex marito di Shakira abbia presentato ufficialmente la modella ai suoi genitori. L’ennesimo smacco mal tollerato dalla cantante.