“Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta”: l’indiscrezione

La separazione di Shakira e Gerard Piqué, ufficializzata a giugno dopo una relazione di dodici anni, continua ad essere al centro del gossip. Se per il calciatore del Barcellona gli occhi sono puntati sul futuro e si parla di una nuova compagna (Clara Chia Martì, con cui è uscito allo scoperto ad un concerto in Spagna), per la cantante è un’indiscrezione sul passato a far parlare di sé. Un paparazzo spagnolo ha in particolare rivelato che la donna avrebbe avuto una relazione segreta con il tennista Rafael Nadal.

Shakira e Nadal: l’indiscrezione sulla presunta relazione segreta

Si tratta di Jordi Martin, secondo il quale i due si sarebbero frequentati nel 2009 prima che Shakira conoscesse l’ex marito. Tutto sarebbe iniziato sul set del videoclip del brano Gipsy, dove i due sono molto vicini e finiscono per baciarsi. Da lì sarebbe nata una relazione segreta che la coppia non ha mai voluto ufficializzare.

«All’epoca tutti parlavano di una liaison tra Shakira e il cantante Alejandro Sanz, ma in realtà i due sono sempre stati amici e lei frequentava Nadal» ha raccontato l’esperto di gossip specificando che al tempo il tennista era legato sentimentalmente a Mery Perello (conosciuta sui banchi di scuola nel 2005 e sposata nel 2019). Al momento gli interessati non hanno rilasciato alcun commento ufficiale per confermare o smentire l’indiscrezione, anche se ambienti vicini al tennista sembrano negare con decisione quanto sostenuto da Martin.

La separazione da Piquè

Le relazioni della cantante spagnola sono state al centro dei gossip per mesi quando si è parlato dei tradimenti del calciatore Piquè nei confronti della compagna e madre dei suoi figli. Fatti che sarebbero stati alla base della separazione di una delle coppie più glamour del mondo dello spettacolo e dello sport. Lo scorso giugno è infatti arrivata l’ufficializzazione della rottura, un momento di grande tensione soprattutto per l’affidamento dei figli.