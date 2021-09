Shakira aggredita da due cinghiali al parco

Shakira è stata vittima di uno strano incidente con due cinghiali. La cantante, pubblicando una storia su Instagram, ha condiviso gli effetti del brutto faccia a faccia che ha avuto con i due animali che ha incontrato in un parco.

Il racconto di Shakira

«Guardate come due cinghiali che mi hanno aggredita al parco e hanno ridotto la mia borsa» ha scritto la cantante. Shakira ha poi aggiunto, a proposito del triste destino cui è scampata la sua borsetta: «La stavano portando via nel bosco con dentro il mio cellulare e l’hanno distrutta tutta. Alla fine me l’hanno lasciata, ma solo perché li ho affrontati».

L’eroica interprete nella clip chiede al figlio Milan, nato dalla relazione col difensore del Barcellona Gerald Piquè, di confermare quanto accaduto «Racconta la verità» invita Shakira «racconta come la tua mamma ha resistito ai cinghiali».

Il ragazzino, ignorando la madre, non fornisce alcun dettaglio ma continua a giocare e Shakira resta inerme senza poter condividere la testimonianza del figlio a prova dell’avventura.

Allarme cinghiali in Europa

La donna non indica in quale parco è avvenuto l’incontro con gli animali selvatici, ma i cinghiali in libertà nei pressi dei centri urbani o in luoghi abitati iniziano a essere un problema percepito su più fronti.

Secondo un recente studio i cinghiali censiti sono oltre 2 milioni. Si tratta di animali pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza. In cerca di cibo lasciano i boschi e arrivano in città tagliando strade e attraversando i campi. In Europa ogni anno avvengono un milione di incidenti stradali causati da ungulati.

Secondo l’Istat negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento dell’81 per cento di sinistri gravi provocati da animali sulle strade provinciali.

Come fermare il problema cinghiali

Coldiretti ha stimato in duecento milioni all’anno i disastri provocati dai cinghiali. I cinghiali urbani sono un problema percepito a livello europeo. In alcuni paesi, come la Germania, avvengono abbattimenti programmati degli animali al fine di proteggere la popolazione dall’aggressione dei cinghiali. L’Italia non vuole seguire la linea teutonica, ma più parti chiedono che il problema venga affrontato con solerzia.