Dallo Shakhtar alla Stella Rossa, quando in guerra vanno gli ultra

Dalla curva alla trincea, mentre i cori di incitamento rapidamente si trasformano in canti militari. Nel vero senso della parola. Ultras, spesso estremisti e molto politicizzati, che scendono dai gradoni e imbracciano le armi per fare la guerra. Gli esempi sono tanti, e tornano tragicamente d’attualità in questi giorni di combattimenti in Ucraina, dopo l’invasione ordinata da Vladimir Putin. A Donetsk, una delle città più importanti del Donbass, c’è il The Club, un gruppo di ultras dello Shakhtar, squadra tra le più forti del campionato che dal 2014 è costretta a giocare lontano da casa. Oggi l’allenatore è italiano, Roberto De Zerbi. I suoi tifosi, invece, durante gli attacchi nella regione del Donbass orchestrati dalla Russia e condotto da milizie paramilitari già nel 2014, avevano difeso i civili, mettendo in pratica le azioni di guerriglia trasportate dagli spalti alle strade. Quando, poi, è iniziata la guerra vera e propria, hanno studiato le tecniche per combattere e sono andati letteralmente al fronte. Non un unicum, al loro fianco c’erano anche altri tifosi, quelli del Metallurg Donetsk, società che all’inizio degli anni Duemila aveva ottenuto buoni risultati prima dello scioglimento, avvenuto ufficialmente nel 2015. Insomma, molti di quei supporter, noti per le intemperanze da stadio, sono diventati a tutti gli effetti dei soldati.

Perché gli ultras sono tra i primi ad andare al fronte

La parabola non è così sorprendente: chi frequenta le curve e conosce la cosiddetta «mentalità ultras» ha ben note alcune parole d’ordine che da sempre, in maniera spesso discutibile, ne orientano l’operato. Tra queste ci sono sicuramente il sentimento di appartenenza e una estrema idea di lealtà, requisiti evidentemente richiesti anche a un battaglione impegnato in guerra. Così come la resistenza, che nel codice ultras è riconducibile alla reazione di fronte a presunti soprusi subiti. In un conflitto perpetrati dai nemici di schieramenti opposti.

Da Eroi a Tigri, la storia degli ultras della Stella Rossa di Belgrado

Nella storia, il caso più noto di tifosi guerriglieri è quello delle cosiddette tigri di Arkan, molti dei quali sostenitori della Stella Rossa, una delle squadre di Belgrado, probabilmente la più importante. Il loro capo-ultrà Željko Ražnatović, soprannominato Arkan, è diventato il leader della milizia serba ultranazionalista, che si è resa protagonista di atroci massacri durante la guerra nei Balcani degli anni Novanta. Sono decine di migliaia le vittime provocate da questa unità di combattenti, che ha portato a compimento alcune operazioni di pulizia etnica. Eppure è sempre stata ritenuta una sorta di élite per la leadership politica serba di quell’epoca. E dire che tutto era nato in una curva, quella della Stella Rossa, dove tra i Delije, gli Eroi, oltre al tifo, si erano diffusi gli ideali nazionalisti, che successivamente avrebbero condotto i tifosi al fronte. Arkan fu assassinato nel gennaio del 2000, per mano di un poliziotto ventitreenne in congedo. Al suo funerale parteciparono 20mila persone. In Italia fece rumore lo striscione dei tifosi della Lazio su cui capeggiava la scritta «Onore alla tigre Arkan».

I Bad blue boys della Dinamo Zagabria e la differenza con le Tigri

Sempre nell’ex Jugoslavia si trova un altro esempio di ultras-miliziani, si tratta dei Bad blue boys di Zagabria, supporter della Dinamo, che nel 1990 si scontrarono in maniera diretta proprio con i tifosi della Stella Rossa, durante un derby passato alla storia per il calcio del futuro milanista Zvonimir Boban a un poliziotto. Quell’evento, secondo molti analisti, fu una sorta di preludio all’inizio del conflitto che portò alla dissoluzione dello Stato jugoslavo e all’ottenimento dell’indipendenza da parte della Croazia. A differenza delle Tigri di Arkan, i Blue Boys hanno sempre operato a metà tra il paramilitarismo e il vandalismo teppistico, senza un’organizzazione militare precisa.

La Familia del Beitar Gerusalemme, un serbatoio di uomini per l’esercito

Ma la questione riguarda anche altre aree geografiche, al di là dell’ex Jugoslavia. La Familia del Beitar Gerusalemme è infatti un’altra frangia della tifoseria che si caratterizza per un’organizzazione da combattenti. In molti casi le loro azioni, razziste, sfociano in atti di violenza politica, dal sapore paramilitare. Il club, che ha legami storici con la destra del Paese e con il Likud (il partito dell’ex premier Netanyahu), è la testa d’ariete del nazionalismo, da cui l’esercito sa di poter attingere. E non è un caso che i giocatori in diversi casi abbiano fatto parte del gruppo armato clandestino Irgun.

I tifosi del Besiktas accusati di tentato golpe

Arriva dalla Turchia, poi la storia di tifosi anti-sistema, che nel caso specifico hanno contrastato il potere di Erdogan, protestando a Gezi Park. Erano i giorni che hanno caratterizzato il braccio di ferro tra il governo e le opposizioni, in cui il sistema del Sultano ha vacillato. Trentacinque ultras del Besiktas, una dei club di Istanbul, sono finiti sotto processo nel 2014 con l’accusa di tentato golpe. Secondo la giustizia turca avrebbero preso parte alle operazioni per rovesciare il presidente. Una delle tante storie del tifo che si impregna di politica e sfocia nell’azione militare.