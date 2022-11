Sgarbi, dagli Uffizi a San Siro: le battaglie del sottosegretario

Ama stare al centro della scena e dispensare critiche, bocciare progetti e ripetere, seppur metaforicamente, il mantra «capre, capre, capre». Perché qualsiasi cosa non rechi la sua firma o non abbia la sua approvazione, è robaccia da buttare via. Con tanto di dichiarazioni urlate, da consumato uomo di spettacolo. Vittorio Sgarbi, dalla postazione di sottosegretario, sta rubando la visibilità – come era prevedibile – al titolare del ministero della Cultura, il giornalista Gennaro Sangiuliano. Avrebbe preferito essere lui, Sgarbi, il capo. Ma meglio una poltrona di sottogoverno che nulla. Le doti per imporsi di certo non gli mancano. Come ha dimostrato criticando addirittura la proposta di Sangiuliano di mettere dei vetri protettivi davanti alle opere nei musei per evitare i blitz ambientalisti. «Bisogna fare entrare nei musei nudi, così uno è tranquillo, no?», ha controbattuto. Una battuta, certo. Basterebbero i metal detector. Quella del ministro, ha tenuto però a precisare il critico, «è una dichiarazione molto assennata, ma impossibile da realizzare. I quadri stanno bene senza vetri, e i quadri sono milioni».

La bocciatura della Loggia Isozaki degli Uffizi

Il fatto è che nel marasma di un settore che affronta mille difficoltà, non si parla ancora di come rilanciare le nostre bellezze o come trasformare il «petrolio italiano», tanto per riprendere una stantia definizione dei Beni culturali. La penna sgarbiana ha preferito ribadire, per esempio, la bocciatura della Loggia Isozaki degli Uffizi di Firenze, immaginata come nuova uscita dalla galleria, sempre ammesso che i lavori arrivino effettivamente a conclusione. Il sottosegretario, pugnace, ha dettato la linea di battaglia contro «questa orrida pensilina che sembra una rete per materassi, alta il doppio delle logge del Vasari». Un’opposizione ostinata a un progetto che non è certo di ieri, dato che il concorso è stato vinto dall’architetto nel 1999. Tra un ritardo e l’altro, ora arriva l’alt sgarbiano. La Loggia non s’ha da fare, ha sentenziato. Dalla culla del Rinascimento alla perla del neoclassicismo. Sgarbi si è scagliato qualche settimana fa persino contro il monumento agli alpini di Vicenza. Il soprintendente per le belle arti Vincenzo Tinè è avvisato. «Cercherò di capire se Tiné lo ha autorizzato. E se lo ha fatto ha fatto malissimo», ha tuonato a inizio novembre.

Contro Sala per salvare lo stadio Meazza

L’attenzione di Sgarbi poi si è spostata al pallone, in direzione Milano, punto di arrivo San Siro. Il sottosegretario ha ripreso l’elmetto, nel caso specifico, per difendere lo stadio Meazza che potrebbe essere abbattuto per costruire una nuova struttura. «Ho in mente di difendere Milano da aggressioni come quelle del sindaco che ritiene, non si capisce in nome di quale principio, che il Meazza debba essere abbattuto: non riesco a capire», ha tuonato, cavalcando il malumore popolare di tifosi più attenti alle tradizioni che alle innovazioni. E poi un pizzico di sano sovranismo: «Pensare che due presidenti di squadre, uno cinese e uno americano, vogliano far distruggere San Siro mi sembra qualcosa di inaccettabile. Quel monumento rimarrà». Sgarbi invece si è arreso sul trasferimento della Pietà Rondanini di Michelangelo dall’Ospedale Spagnolo alla sala degli Scarlioni, entrambi spazi del Castello Sforzesco. Il sottosegretario dopo aver ingaggiato una polemica con il “solito” Sala, ha abbassato le armi: «Quando non sarà più sindaco sposteremo la Pietà Rondanini dove era dal 1958, per ora può anche rimanere lì».

Il passo indietro su Morgan

A dire il vero il critico d’arte ha dovuto fare un passo indietro anche su Morgan che avrebbe voluto arruolare al ministero come consigliere speciale per la Musica. Sangiuliano però gli ha preferito la meloniana doc Beatrice Venezi. Ma niente paura. Per Marco Castoldi, definito il Carmelo Bene dei nostri giorni, salterà fuori qualcosa: «Penso a un programma su Rai 1 o su Rai 2», ha assicurato Sgarbi. O, perché no, una collaborazione con il ministero dell’Università, Bernini permettendo.

No alla passerella volante all’Arengario

E sempre a Milano ha avuto da ridire sul progetto di «collegare l’Arengario del Museo del Novecento attraverso una passerella volante». A chi è venuta in mente siffatta idea? Si è chiesto il sempre critico sottosegretario, ovviamente contrario. «Aspetto di indicare un nuovo sovrintendente di Milano che risponda a principi di rispetto delle regole che non impongo io ma che sono scritti», ha precisato. Restando nel perimetro milanese, la voce di Sgarbi si è levata su un’altra questione a lui cara: la tutela delle opere russe, a cominciare dal Boris Godunov di Modest Musorskij che aprirà la stagione scaligera il 7 dicembre. Almeno, per una volta, ha espresso un parere positivo. «La Scala va lodata, è stato assurdo, invece, chiedere al maestro Valery Gergiev di pentirsi. Tutto è partito dall’errore di Sala», ha attaccato Sgarbi, mescolando politica e arte, ma anche geopolitica e battaglie locali, con un pizzico di spettacolo a favore di telecamera, antica passione per un presenzialista come lui. E concludendo con un messaggio: «Onore alla Scala». E avanti la prossima battaglia, lancia in resta del sottosegretario.