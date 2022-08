Sgarbi multato in Svizzera, la replica: «Qui i deputati non hanno l’auto blu»

Dopo essersi lamentato per la multa ricevuta mentre era di ritorno dal festival di Locarno in Svizzera, Vittorio Sgarbi ha ricevuto una replica ufficiale direttamente dal Canton Ticino. Ecco cos’è successo.

Perché Sgarbi era stato multato in Svizzera?

Non si placa la tempesta causata dalla rabbia del noto critico d’arte la cui auto blu, di ritorno dal Festival di Locarno alcuni giorni fa, aveva azionato il lampeggiante ancora in territorio ticinese, venendo fermato al valico autostradale di Chiasso-Brogeda dalla polizia cantonale e sanzionato per l’azione commessa. Per placare Sgarbi sono dovuti intervenire ben quattro agenti della polizia cantonale che hanno invitato con insistenza il critico a rimanere «seduto in automobile». L’uomo ha ricevuto una multa di 500 franchi.

In seguito alla sovvenzione ricevuta, Sgarbi ha postato un video di proteste sui social, dove inveiva contro la polizia del Canton Ticino. Il video è stato poi rimosso dopo aver sfiorato circa le 1.000 visualizzazioni. Nel suo impeto di rabbia e violenza, Sgarbi ha affermato: «Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera. Non ci andrò più». L’opinionista televisivo ha chiesto scusa per l’evento soltanto al suo amico Mario Botta.

La replica del Canton Ticino al critico d’arte

Le parole di Sgarbi non sono rimaste inosservate. Norman Gobbi, responsabile leghista del dicastero di Giustizia e Polizia del Canton Ticino, ha risposto per le rime al famoso critico d’arte. Nel dettaglio, Gobbi ha affermato: «Questa è la Svizzera e il Canton Ticino signor Sgarbi dove i deputati non hanno auto blu e men che meno dotate di lampeggianti prioritari. Le regole sono regole». Inoltre, Norman Gobbi ha evidenziato anche il comportamento anomalo di Sgarbi e dei suoi ospiti in auto dopo essere stati fermati dalle autorità, affermando: «Diciamo che verso i miei uomini entrambi non si sono comportati molto bene». Insomma, il critico d’arte ha subito una ramanzina dalla Svizzera e chissà se davvero ritornerà mai nel paese elvetico.