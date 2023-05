Lo sfogo di Benedetta Rossi contro i «gastrofighetti» e la difesa di Antonella Clerici arrivano sul The Times

Lo sfogo di Benedetta Rossi contro gli haters e il sostegno ricevuto da Antonella Clerici superano i confini italiani e sbarcano addirittura sulle pagine del britannico The Times. L’influencer e cuoca famosa su Youtube si è lasciata andare a un lungo sfogo, un video che ha fatto il giro d’Italia e ha ricevuto poi il sostegno della celebre conduttrice Rai. Il The Times ha voluto così raccontarne la storia partendo dal titolo in cui si evidenzia già il tema: «Italian TV chef attacks snobs bullying her followers over cheap ingredients». In sintesi la «chef televisiva italiana» attacca gli «snob» che bullizzano lei e i suoi follower per gli ingredienti.

Il The Times cita lo sfogo di Benedetta Rossi

E così per l’influencer di cucina casalinga a basso costo (e non solo) arriva anche la ribalta internazionale. Il suo attacco in lacrime sbarca in Gran Bretagna e il tema della lotta agli hater sui social, quindi, travalica i confini italiani. Rossi aveva attaccato quelli che poi Antonella Clerici ha definito «gastrofighetti», parlando della «rabbia» e del «disgusto» che provava. «Cari criticoni del web», spiega in uno dei passaggi chiave del video, «capisco che per fare clic siete disposti a tutto, però forse avete perso il contatto con la realtà. Forse non sapete che c’è gente che quando va a fare la spesa deve controllare quanto le resta sul portafoglio e deve far quadrare i conti della famiglia. Poi c’è il fattore tempo: per chi lavora tutto il giorno, portare a tavola qualcosa di semplice e veloce è una necessità». E ancora: «In questi articoli e nei commenti sotto, vengono letteralmente bullizzate tutte le persone che mi seguono, sembra la fiera dello snob. Non va bene, queste persone non meritano di essere derise. Per qualcuno andare a fare la spesa è un’operazione più complicata. Forse avete perso il contatto con la realtà».

Clerici difende Rossi: «I gastrofighetti hanno stancato»

Poi l’argomento è sbarcato su Rai1, con Antonella Clerici a difendere Benedetta Rossi: «Questi gastrofighetti hanno stancato. Non se ne può più. Perché la cucina non deve essere snob, deve essere pop. Vorrei dire a Benedetta Rossi un’altra cosa. Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma c’è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse: “Non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene. Il sugo è stato il mio successo. Grazie a voi, grazie al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi ancora non l’avete capito, voi radical chic». Anche lei è stata citata sull’articolo del The Times