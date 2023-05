Sfilata di Louis Vuitton a Stresa, attesi vip internazionali da Felix a Madonna

Tutto è pronto (o quasi) a Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, per uno degli eventi fashion più attesi di questa stagione primaverile. Fra una manciata di ore si terrà infatti in zona una prestigiosa sfilata di moda di Louis Vuitton davvero da non perdere, anche per tutti i curiosi che sognano di poter pizzicare in giro i loro idoli.

Sfilata di Louis Vuitton a Stresa: Isola Bella blindata

Ad ospitare la passerella sarà l’Isola Bella, dove è stato organizzato uno show in programma dalle ore 20:45 che sarà disponibile anche in streaming su Youtube per tutti quelli che non avranno il privilegio di parteciparvi. In attesa di scoprire i nuovi capi che verranno presentati dal noto brand francese, uno dei più lussuosi al mondo, gli operai del posto sono in queste ore al lavoro per preparare le due passerelle provvisorie per imbarcare gli ospiti, una a Carciano e l’altra sul lungolago di Stresa. Per l’occasione, l’Isola del Verbano è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.

Chi sarà presente all’evento? Parte il toto-nomi, c’è attesa per Felix

Una lista precisa e definitiva dei vip che presenzieranno all’evento ancora non è stata rilasciata. Sembra in ogni caso che, ad assistere alla presentazione dei nuovi capi firmati Vuitton, ci saranno tra gli altri Chiara Ferragni, Madonna e Oprah Winfrey. La Stampa parla anche della possibile partecipazione di Justin Bieber e Shakira, mentre Verbanonews sembra confermare l’arrivo in zona del rapper Felix degli Stray Kids. Si tratta, almeno per il momento, di anticipazioni da prendere con le dovute pinze.

Nel frattempo sui social impazza l’hashtag dedicato alla sfilata. Sono stati in tantissimi, infatti, ad aver caricato contenuti seguendo il trend #lvcruise24, dedicato alla giornata. Magari, chissà, alla ricerca di maggiori informazioni e indiscrezioni dell’ultimo momento.