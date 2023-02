La misteriosa sfera di metallo arenata su una spiaggia del Giappone

Pallone spia, Ufo o altro? Il Giappone si sta interrogando sulla natura del globo di metallo che si è arenato sulla spiaggia di Hensu a Hamamatsu, lungo la costa pacifica nipponica. La sfera ha un diametro di circa un metro e mezzo e, al momento, è oggetto di intense speculazioni sul web.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

La sfera è cava: non si tratta di una mina vagante

La palla è da considerarsi tecnicamente un oggetto volante non identificato sebbene, banalmente, non stia volando. E non è assolutamente detto lo abbia fatto in precedenza. Di sicuro, come hanno già reso noto esperti che l’hanno analizzata con tecnologia a raggi X , non è una mina vagante: l’oggetto, infatti, è cavo. Al tempo stesso, però, niente indica che possa essere un apparecchio di spionaggio, lanciato da Cina o Corea del Nord.

Tanto clamore, ma si trova lì da un mese

A chiamare la polizia, dopo aver notato la misteriosa sfera, è stata una donna, che stava passeggiando a pochi metri dal mare. Il globo di metallo è di colore marrone-arancio, con quelle che sembrano più macchie scure che ruggine. La polizia ha subito isolato l’area e richiamato sul posto esperti di esplosivi: come detto, la grande palla metallica si è rivelata innocua.

🚨 Flash News💥: Reportedly an unknown big metal ball like object with a diameter of 1.5 m discovered on the seashore of Japan. Bomb 💣 disposal squad on the spot pic.twitter.com/Axg4z5RAzW — OsintTV📺 (@OsintTV) February 21, 2023

Stando a quanto dichiarato da un uomo del posto, solito fare jogging in spiaggia, la palla si trovava in realtà lì da un mese circa. «Ho provato a spingerla, ma non si muoveva», ha detto all’emittente pubblica NHK, aggiungendo di non capire perché la sfera sia finita adesso al centro dell’attenzione.

L’ipotesi più accreditata: è una boa di ormeggio

Le riprese televisive dell’oggetto hanno suscitato speculazioni sui social media, anche perché proprio in questi giorni il Giappone ha dichiarato di «sospettare fortemente» di aver avvistato numerosi palloni spia cinesi sul suo territorio, negli ultimi anni. Sul web, ironicamente, in tanti hanno evidenziato una certa somiglianza con le sfere del drago della popolare serie manga e anime Dragon Ball. Ovviamente, non mancano i fautori dell’ipotesi-ufo. La presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera, che indicano potesse essere stata agganciata a qualcos’altro, ha suggerito una spiegazione più prosaica: molto probabilmente è una boa di ormeggio, che dopo essersi allentata è stata trascinata a riva dalle correnti.