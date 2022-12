Svizzera, sfera d’acciaio piena di gin rubata dal lago di Costanza

Furto ingegnoso e particolare in Svizzera, alcuni ladri hanno rubato una sfera d’acciaio ricolma di gin presente nel lago di Costanza. La sfera era stata depositata da un’azienda di catering che stava facendo invecchiare l’alcolico per poi donarlo ai suoi clienti in alcune speciali bottiglie natalizie.

Il furto in Svizzera della sfera d’acciaio piena di gin

Il furto incredibile in Svizzera è avvenuto ai danni dell’azienda di catering Fishgroup. Quest’azienda aveva inserito la sfera nel Lago Costanza per far invecchiare il liquore in vista delle festività natalizie. Si tratta di una sorta di tradizione dell’azienda che ogni anno si preoccupa di compiere questo «rituale» per offrire ai propri clienti del gin di ottima qualità.

I ladri evidentemente conoscevano questa tradizione e ne hanno approfittato per rubare la sfera d’acciaio piena di gin, dal peso di circa 800 chilogrammi che conteneva ben 280 litri della bevanda. Il suo valore è importante e ora sulle tracce dei ladri ci sono le autorità che stanno cercando di comprendere e ricostruire il furto. Nel frattempo, la Fishgroup ha scritto sul suo sito ufficiale: «Per noi è incredibile che possa accadere una cosa del genere e che ci siano persone così sfacciate da compiere questo furto».

Le ipotesi fatte dalle autorità

Le autorità nel frattempo continuano a indagare e stanno cercando di perlustrare le zone vicino Romanshorn, località del cantone svizzero di Turgovia dove è avvenuto il furto. Qualche giorno fa gli addetti dell’azienda Fishgroup erano andati a recuperare il prezioso liquore ma avevano trovato un’amara sorpresa. Infatti, avevano trovato solo il solco della sfera d’acciaio sul fondo del lago.

Per gli agenti, i ladri dovevano avere un’attrezzatura speciale per sollevare senza problemi la sfera d’acciaio. La ditta aveva già venduto le bottiglie con il gin al costo di 99 franchi l’una e ora deve trovare una soluzione, sperando che gli agenti possano recuperare la merce.