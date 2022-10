Sfattoria degli Ultimi, il Tar blocca l’abbattimento: illegittimo l’ordine dell’Asl

La Sfattoria degli Ultimi può tirare un sospiro di sollievo. Dopo mesi di tensioni, il caso dell’abbattimento di 140 esemplari di suini e cinghiali si chiude con l’annullamento dell’ordine dell’Asl da parte del Tar del Lazio. Accolto, quindi, il ricorso presentato dai gestori della struttura, contro quella delibera adottata l’8 agosto scorso da parte dell’azienda sanitaria. Questa decisione originariamente era stata presa ai fini di controllo e prevenzione della diffusione di peste suina africana, diventata in estate una vera epidemia in gran parte della Regione. La Sfattoria ha però immediatamente combattuto e oggi ha vinto la propria battaglia.

Il Tar ritiene illegittimo l’ordine di abbattimento

Per il Tar del Lazio l’ordine di abbattimento di suini e cinghiali, che coinvolgeva 140 esemplari, è illegittimo. I motivi sarebbero nella mancata valutazione preventiva da parte dell’Asl di dare una deroga all’abbattimento stesso alla struttura. Ciò che contesta il Tribunale è di non aver considerato la destinazione d’uso della Sfattoria stessa, che di fatto è un «rifugio per animali in difficoltà». Per il Tar va considerato anche il possibile «elevato valore culturale o educativo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687». Inoltre si legge in una nota che il parere del Commissario straordinario per la peste suina del Ministero della Salute, contrario alla deroga in questione, non è stato «supportato da un’adeguata istruttoria e non è correttamente motivato».

La Sfattoria esulta: salvi gli animali

E così ad esultare è la Sfattoria degli Ultimi, con tutti i suoi follower. Mentre si attende di capire quale sarà la prossima mossa dell’Asl, sui social i commenti in favore degli esemplari ormai salvi sono sempre di più. La struttura è seguita da oltre 50mila persone su Facebook e da altrettante su Instagram. Tanti i like e i commenti di esultanza, ma così come su Twitter, dove a intervenire è stata anche la deputata ed ex ministro Michela Brambilla: «Evviva!!! Abbiamo vinto il ricorso e abbiamo salvato gli animali della sfattoria!!!!».