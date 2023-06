Sex Education 4, quando esce su Netflix? Le anticipazioni sulla quarta stagione

Sex Education 4 si farà. La serie diventata un cult tra i più giovani potrebbe tornare su Netflix già dal prossimo inverno. Si aspetta solo la data ufficiale da parte della piattaforma streaming.

Sex Education 4: quando esce?

La quarta stagione della serie creata da Laurie Nunn sarà disponibile nei prossimi mesi. Si parla dell’autunno 2023, ma la piattaforma ancora non ha annunciato ufficialmente la data esatta. La produzione dei nuovi episodi è cominciata ad agosto 2022 e le riprese si sono concluse verso metà febbraio, sostengono i meglio informati, quindi la data di inizio non dovrebbe essere lontana.

La serie ripartirà da dove aveva lasciato i suoi fan, ovvero dalla vendita della Moordale Secondary School. Gli studenti si troveranno alle prese con una nuova avventura al Cavendish Sixth Form College tra sessioni di yoga nel giardino comune, una forte atmosfera di sostenibilità e un gruppo di ragazzi noti per essere “gentili”. Il Cavendish sarà uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale. Una realtà completamente diversa a quella alla quale erano abituati. Un college con un approccio non competitivo e guidato dagli studenti. Intanto, Maeve è partita per gli Stati Uniti nella prestigiosa Wallace University lasciando Otis che si strugge per lei, Jean ha appena appreso che Joy non è figlia di Jakob, ed Eric e Adam hanno chiuso la loro storia d’amore. Un ritorno, quello dei ragazzi di Moordale, che prevederà nuovi amori e nuove avventure.

Sex Education 4: come cambia il cast

Nella quarta stagione, il cast di Sex Education rivedrà come protagonista Otis Millburn, interpretato da Asa Butterfield, e Jean Millburn, interpretato da Gillian Anderson. Il cast sarà quasi totalmente riconfermato ad eccezione di Simone Ashley, che in Sex Education interpretava Olivia, e Tanya Reynolds, l’interprete di Lily. Le due attrici non faranno parte della quarta stagione che vedrà anche delle new entry. Si parla di due nuovi personaggi, Abbi e Kent, ma ancora non si conoscono i nomi degli attori chi li interpreteranno.