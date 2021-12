Sex and The City 20 anni dopo: il trailer della nuova serie tv in prima serata su Sky Serie

Invecchiate, con i capelli bianchi, le rughe, qualche ritocchino, ma con la stessa voglia di giocare e mettersi in gioco. Carrie, (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) sono tornate.

«Più passano gli anni più capisci che tutto è possibile» sentenzia la voce di Carrie nel trailer ufficiale che anticipa la distribuzione della serie prevista per il 9 dicembre.

Il titolo è And Just Like That…, ed è l’atteso nuovo capitolo della saga del produttore esecutivo Michael Patrick King che andrà in onda in anteprima il 9 dicembre. Sabato 11 dicembre andranno, poi, in prima serata su Sky Serie, gli episodi mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.

Cosa racconta il trailer di And Just Like That…

Da quanto si vede nel trailer le tre frizzanti cinquantenni – Samantha Jones (Kim Catrall) non partecipa al sequel pare per divergenze con Sarah Jessica Parker – non hanno per niente messo i remi in barca e sono ancora sulla cresta dell’onda tra tacchi alti, vestiti alla moda e amori più o meno possibili.

Sul fronte amoroso, da quanto si vede nel trailer, Carrie parrebbe finalmente aver trovato la serenità col suo amato Big che incontra nel loro lussuoso appartamento «ciao amore sono tornatac gli dice e lui «ti ricordi quando mettevi i maglioni nel forno».

E infine «Tu sei sempre tu…» Carrie, dal canto suo, apre il suo armadio di scarpe con scaffali e mormora Ciao adorate..»

And Just Like That… un’amicizia lunga 30 anni

Insomma, passano gli anni, ma le ragazze di Manhattan son sempre loro..

And Just Like That… segue le vicende delle tra amiche che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta.

Le riprese della serie sono ancora in corso. Il cast include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.