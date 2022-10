Severino Antinori assolto: era accusato di violenze su due pazienti

«Il calvario che ha subito il Professore Antinori è stato il frutto di una ingiustizia che l’ha travolto per un mero pregiudizio!». Così l’avvocato Gabriele Maria Vitiello commenta l’esito del procedimento nei confronti di Severino Antinori: il ginecologo è stato assolto perché, secondo il giudice, il fatto non sussiste. Il fatto sarebbero le accuse di due donne, secondo le quali avrebbero subìto violenza dal medico.

Severino Antinori, assolto il ginecologo: cosa ha detto il giudice

«Antinori è un professionista serio, uno scienziato di levatura internazionale che ha dimostrato ancora una volta che gli uomini liberi sono più forti di qualsiasi abuso. Da oggi riscopriamo che lo Stato di diritto esiste» continua l’avvocato. Gli abusi sarebbero avvenuti nel dicembre 2015. Per altri casi, invece, il giudice ha ritenuto di non doversi procedere per difetto di querela. Al medico era stati contestati i reati di furto aggravato e violenza privata, che però, durante il procedimento, erano diventati esercizio arbitrario delle proprie ragioni e tentativo di truffa.

Nel novembre 2020, invece, il ginecologo era stato condannato. Infatti, una 23enne lo aveva accusato di averla immobilizzata e di averle forzatamente prelevato gli ovuli. Il giudice aveva ritenuto di dare i domiciliari dato che l’uomo, allora 77enne, non stava bene. Antinori è stato assolto per l’accusa di violenza sessuale ai danni di un’infermiera e per le accuse di associazione per delinquere finalizzata al commercio di ovociti, violenza privata ed esercizio abusivo della professione.

Chi è Severino Antinori

Nel 1982, Antinori fonda la sua clinica privata. Nell’89 inizia la sperimentazione in vitro su donne in menopausa per la fecondazione assistita. Nel’94, una 63enne resta incinta dopo essere stata seguita da lui. Nel 2002, dopo alcuni studi sulla clonazione umana, il ginecologo afferma di aver aiutato 3 donne ad avere figli, clonandoli, ma non può indicare le generalità delle stesse. Questo causa diffidenze da parte della comunità scientifica.

Nel 2000 entra in politica, ma senza successo.