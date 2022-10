Seul, strage alla festa di Halloween: oltre 150 morti

A Seul, capitale della Corea del Sud, i primi festeggiamenti di Halloween all’aperto senza restrizioni anti-Covid si sono trasformati in tragedia: nella calca creatasi a Itaewon, quartiere dei locali e della vita notturna, sono rimaste uccise almeno 151 persone, per la maggior parte sotto i 30 anni. A un certo punto qualcosa ha scatenato il panico e centinaia di persone sono rimaste schiacciate.

Non sono ancora chiare le cause della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono morte nella calca dopo che una grande folla ha iniziato a farsi avanti in uno stretto vicolo vicino all’Hamilton Hotel. Ancora non è stata diffusa una versione ufficiale sulle cause di quanto accaduto: secondo alcuni media locali, il caos è scoppiato dopo che tra i ragazzi si è sparsa la voce della presenza di un personaggio famoso in un bar del quartiere, forse proprio quello dell’albergo citato.

Tra le vittime anche numerosi stranieri

Le foto diffuse mostrano centinaia di persone distese in strada, con i soccorritori che praticano massaggi cardiaci, mentre la polizia tiene a bada la folla con cordoni di sicurezza. I corpi delle vittime sono stati trasferiti in una palestra non lontano dal luogo della tragedia, per essere identificati. Tra i morti anche diversi stranieri (almeno 19 stranieri), provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. I feriti, secondo quanto ha riferito il capo dei vigili del fuoco, sono 82, dei quali 19 in gravi condizioni. Ma il bilancio è purtroppo ancora provvisorio: sono 355 le segnalazioni di persone scomparse dopo la calca, ha dichiarato il governo metropolitano di Seul. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha subito convocato una riunione d’emergenza e proclamato sette giorni di lutto nazionale. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, che era in visita in Europa, ha deciso di tornare immediatamente in città.