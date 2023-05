Seul, studente mangia la banana-installazione di Cattelan

A Seul uno studente sudcoreano, Noh Huyn-soo, ha staccato dal muro e mangiato la banana che compone l’opera “Comedian” di Maurizio Cattelan. L’installazione era esposta al pubblico al Leeum, museo d’arte finanziato dalla Samsung, che sta ospitando la mostra “We” dedicata proprio all’artista italiano. «Avevo fame», si è inizialmente giustificato il giovane, spiegando di aver saltato la colazione.

Nessun danno reale: la banana in mostra viene sostituita ogni due o tre giorni

Dopo aver mangiato il frutto, lo studente ha riattaccato al muro la buccia rimanente. Poi lo staff del museo ha immediatamente provveduto a ripristinare l’opera, attaccando al muro un altro frutto integro. Lo studente, ha successivamente spiegato all’emittente KBS che «danneggiare un’opera d’arte moderna potesse anche essere interpretato come opera d’arte» a sua volta, definendo «uno scherzo» l’idea di riattaccare la buccia. Non si è trattato di un danno reale all’opera d’arte: la banana in mostra viene infatti sostituita in media ogni due o tre giorni.

Il precedente di quattro anni fa: la performance di David Datuna

In passato si era già verificato un episodio analogo. Nel 2019, durante l’Art Basel di Miami, l’artista David Datuna aveva fatto lo stesso con la banana dell’opera originale (appena venduta per 120 mila dollari), intitolando la performance “Hungry artist”, ovvero “artista affamato”. Anche in questo caso l’autore del gesto non era stato denunciato: «Il valore di quell’installazione risiede nell’idea», aveva spiegato il direttore del museo. La banana era stata acquistata qualche ora prima da un fruttivendolo locale, per 30 centesimi di dollaro.

La banana di Cattelan ha “esordito” a Miami nel 2019

Classe 1960, Cattelan è considerato uno dei più importanti e controversi artisti italiani della sua generazione. Ha presentato “Comedian” proprio nel 2019 a Miami, in tre edizioni originali dalla galleria Perrotin, che le ha vendute tutte. A degli acquirenti che, in realtà, invece di una duratura installazione si sono portati a casa un certificato con grafici dettagliati e istruzioni precise per l’esposizione della banana: 175 cm dal suolo, 37° di angolazione, con ricambio del frutto ogni 7-10 giorni.