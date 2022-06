Settimana lavorativa di 4 giorni: nel Regno Unito al via l’esperimento

La settimana corta potrebbe diventare ancora più breve. Il Regno Unito sta testando da ieri, 6 giugno, il funzionamento della settimana lavorativa di soli 4 giorni. Un esperimento, quello britannico, che durerà sei mesi. A partecipare saranno oltre 3mila dipendenti di più di 70 aziende. Il progetto è stato ideato e promosso dalla 4 Day Week Global, un’organizzazione non profit che ha collaborato con il think tank Autonomy e i ricercatori delle Università di Cambridge, Oxford e Boston. Alla base dell’esperimento c’è il voler valutare la produttività delle aziende, oltre che il benessere dei dipendenti. E alla riduzione dei giorni non corrisponderà un taglio degli stipendi.

L’esperimento: stipendi interi ma un giorno in meno di lavoro

Gli stipendi, quindi, resteranno intatti. Una vera rivoluzione, quella proposta dall’esperimento. Perché si parla di obiettivi di produttività, ma anche di felicità dei dipendenti. Il 100 per cento della produttività deve restare invariato, così come la stessa percentuale di compensi. Si riduce all’80, però, l’impegno lavorativo settimanale richiesto. E per i sei mesi in questione, i ricercatori monitoreranno le aziende, accumulando dati che possano far capire se in effetti questo modello basato su quattro giorni sia o meno sostenibile per tutti.

Juliet Schor: «Settimana di 4 giorni aiuta dipendenti, aziende e clima»

Il quotidiano britannico The Guardian ha intervistato la professoressa di sociologia del Boston College Juliet Schor. Un momento storico, secondo i ricercatori, perché «la settimana di quattro giorni è generalmente considerata una politica che aiuta i dipendenti, le aziende e il clima. I nostri sforzi di ricerca approfondiranno tutto questo. Analizzeremo il modo in cui i dipendenti rispondono all’avere un giorno libero in più, in termini di stress, soddisfazione lavorativa e di vita, salute, sonno, consumo di energia, viaggi e molti altri aspetti della vita». E già alcuni dipendenti si sono espressi favorevolmente, pregustando l’idea di poter riposare un giorno in più, dedicando ore allo svago.

Islanda e Lituania: due Paesi virtuosi

La settimana di 4 giorni ha visto già due esempi in Islanda e Lituania. Nell’isola del nord Europa, per 4 anni oltre 2.500 dipendenti del settore pubblico l’hanno sperimentata. Si è riscontrato un aumento dei livelli di benessere, mentre la produttività è rimasta intatta. In Lituania, invece, i dipendenti pubblici con figli sotto i 3 anni potranno usufruirne per legge, mantenendo gli stipendi integrali, ma solo dal prossimo anno. In Francia, invece, ormai da decenni la settimana lavorativa non va oltre le 35 ore.