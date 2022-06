Settimana corta al lavoro: significato, pro e contro e dove è attiva

Cos’è la settimana corta al lavoro? Molti Paesi, ormai, hanno deciso di introdurre la settimana ridotta. Il Belgio dall’anno corrente permetterà ai suoi cittadini lavoratori di lavorare soltanto quattro giorni a settimana, senza riduzione di stipendio. Ecco i vantaggi e quali Stati l’hanno già introdotta.

Settimana corta al lavoro: cosa è?

In molti Paesi ormai i lavoratori non lavorano più 5 giorni a settimana, bensì 4, pur ricevendo sempre lo stesso stipendio. Secondo le aziende di vari Stati, infatti, ci sarebbero numerosi vantaggi nell’adottare tale condotta. In tal mondo i dipendenti hanno più tempo libero a disposizione da dedicare a sé stessi, alla famiglia e ai viaggi, diventando poi più produttivi sul lavoro. Inoltre, ci sarebbe meno probabilità di essere stressati o di incorrere addirittura in burnout, aumentati a seguito della pandemia. Non da meno, si assisterebbe in maniera significativa a una riduzione delle emissioni di gas serra. Una fetta importante della popolazione, infatti, dovrebbe recarsi in ufficio solo quattro giorni invece di cinque.

Quali Paesi adottano la settimana ridotta