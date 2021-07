Sette eroiche carogne: stasera, martedì 6 luglio 2021, alle 21.30 su Rete 4 il film con Raffaella Carrà

Raffaella Carrà e Alfredo Mayo sono i protagonisti di Sette eroiche carogne, in onda stasera, martedì 6 luglio, su Rete 4, alle 21.30. Diretto dal regista José Luis Merino e distribuito nelle sale nel 1969, il film si colloca a metà tra il genere drammatico e quello fantascientifico. Nella pellicola, Carrà interpreta Sara, la figlia del professor Van Kolstrom, un noto scienziato olandese che, nel corso della Seconda guerra mondiale, viene catturato dai nazisti e obbligato a lavorare a un progetto distruttivo: mettere a punto in laboratorio un virus letale in grado di sterminare il mondo. Inviati nella roccaforte nazista dove è tenuto segregato, un gruppo di soldati tenterà in ogni modo di liberarlo per salvargli la vita ed evitare che i tedeschi mettano mano alla sua mortale arma batteriologica. Ecco tutte le cose da sapere sul film.

1. Sette eroiche carogne: Non solo Raffaella Carrà nel cast

Accanto ai due protagonisti principali, Raffaella Carrà (Sara) e Alfredo Mayo (Professor Van Kolstrom), nel cast del film compaiono anche Guy Madison (nel ruolo del Maggiore Carter), Stan Cooper (Sergente Arthur Nolan), Piero Lulli (Colonnello Kreuzfeld) e Gloria Osuna (nei panni della ragazza della Resistenza).

2. Sette eroiche carogne: Quattro set per Raffaella

In quell’anno, Carrà, appena venticinquenne, non recitò soltanto in Sette eroiche carogne, dove compare con un’insolita parrucca nera. La showgirl, cantante, ballerina, attrice e conduttrice tivù, infatti, ottenne una parte anche nella commedia Professione bigamo al fianco di Lando Buzzanca, nel thriller Il caso ‘Venere privata’ e nel film per la televisione Il sorriso della gioconda.

3. Sette eroiche carogne: Tanti titoli, un film

Oltre a Sette eroiche carogne, la pellicola è nota anche coi titoli Comando al infierno, Hell commandos e I diavoli di Hitler.

4. Sette eroiche carogne: Tra Stan Cooper e Stelvio Rosi

Dietro allo pseudonimo Stan Cooper si nascondeva l’attore italiano Stelvio Rosi. Rosi è stato interprete di varie commedie e film comico-musicali, spesso vestendo i panni di giovani aristocratici napoletani o antagonisti di storie d’amore travagliate. Ha recitato con Gianni Morandi in famosi musicarelli come In ginocchio da te, Non son degno di te e Se non avessi più te e accanto ad Al Bano ne Il suo nome è Donna Rosa.

5. Sette eroiche carogne: Guy Madison, tra dramma e western

L’attore americano Guy Madison (Maggiore Carter) è noto per aver preso parte anche a Il vendicatore mascherato, Sandokan alla riscossa, 7 Winchester per un massacro, Il figlio di Django e Sfida a Rio Bravo.

6. Sette eroiche carogne: Musiche made in Italy

La colonna sonora del film porta la firma del compositore Angelo Francesco Lavagnino, autore delle musiche di grandi capolavori del cinema nostrano come Un americano a Roma, Zorro contro Maciste e L’uomo dalla pistola d’oro.

7. Sette eroiche carogne: Tra l’Italia e la Spagna

Sette eroiche carogne è una co-produzione italo-spagnola. Le scene sono state girate a Guadalajara e a Castilla La Mancha.

8. Sette eroiche carogne: Il regista di Zorro

Oltre a Sette eroiche carogne, il regista José Luis Merino ha diretto anche tre film di Zorro (Zorro il dominatore, Zorro il cavaliere della vendetta e Zorro la maschera della vendetta), L’ultimo panzer, Robin Hood, L’invisibile arciere e I corsari dell’isola degli squali.