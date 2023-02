Dai BTS a Harry Potter, i migliori set Lego per i fan di musica e cinema

Lego ha lanciato un set speciale per i fan del K-Pop. Questa volta a trasformarsi nei celebri omini saranno infatti i BTS, con una versione dedicata al singolo di successo Dynamite. Il set è disponibile online al prezzo di 99.99 euro e replica fedelmente alcune scene del video che accompagna la hit. Nato da un’idea di due amici, Josh e Jacob, è parte del programma Lego Ideas che l’azienda danese ha lanciato da qualche anno per mettere alla prova i clienti con il loro personale progetto. «Josh ha lavorato alla costruzione e alla progettazione», ha spiegato Jacob. «Io, grande fan dei BTS, gli ho detto cosa ci volevo mettere dentro». Fra i 700 pezzi sono presenti, naturalmente, tutti i membri della boyband sudcoreana, ossia RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook. Dalla musica al cinema, ecco i set Lego più interessanti.

Who's ready for a brick-built megahit? 🕺 It's time to get creative with the LEGO Ideas BTS Dynamite Set!https://t.co/eWVxZhPg3n pic.twitter.com/hwVel3EkLo — LEGO (@LEGO_Group) February 16, 2023

I migliori set Lego che omaggiano musica, cinema e serie tv

Dalle Spice Girls alla Fender Stratocaster, musica in mattoncini

Non solo BTS ma anche Spice Girls. A 24.99 euro è disponibile infatti un set Lego che omaggia la celebre band britannica. Con la bellezza di 578 pezzi è possibile ricostruire Mel C, Victoria, Emma, Geri e Mel B, con tanto di microfoni ad asta personalizzati. Si tratta dell’unico set della catena BrickHeadz che riproduce volti di personaggi reali, dato che gli altri ritraggono personaggi del cinema, dei cartoni animati oppure animali. Restando nel campo della musica, Lego Ideas ha portato alla nascita di una vera chicca per gli amanti del rock. È possibile ricostruire con 1074 pezzi la famosa Fender Stratocaster, chitarra che ha accompagnato i capolavori di Jimi Hendrix, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan, solo per citarne alcuni. Costa 119.99 euro e, oltre allo strumento, permette di costruire custodia e amplificatore.

Avatar, Harry Potter e Il Signore degli Anelli, Lego incontra il cinema

Musica, ma anche tanto cinema nei set Lego con particolare attenzione al genere fantasy. Il pezzo più pregiato che collega i mattoncini al grande schermo è una replica fedele di Gran Burrone, il reame elfico de Il Signore degli Anelli. In uscita il prossimo 8 marzo al prezzo di 499.99 euro, conterà 6167 pezzi oltre a 15 personaggi tra cui i protagonisti Frodo, Aragorn e Gandalf. L’ambientazione omaggia la scena del consiglio di Elrond nell’adattamento cinematografico de La compagnia dell’anello, primo film della trilogia. Altro set ideale per gli amanti del fantasy è il castello di Hogwarts della saga Harry Potter. Con 6020 pezzi è possibile costruire la scuola di magia e stregoneria dove Harry, in compagnia di Ron ed Hermione, affronta i pericoli del mondo nato dalla penna di J.K. Rowling. Presenti anche dettagli dell’interno, tra cui la Sala Grande e la Camera dei Segreti.

”You have only one choice.” Can you resist building the One Set to Rule Them All? The new LEGO Lord of the Rings Rivendell will certainly test you… and take you to ‘the Last Homely House’.https://t.co/f7lbPfj2rq pic.twitter.com/wvd2AAnNdK — LEGO (@LEGO_Group) February 7, 2023

Di recente uscita anche un set speciale dedicato ad Avatar – La via dell’acqua, ultimo capolavoro di James Cameron campione di incassi. Con 528 mattoncini Lego è possibile costruire la casa del clan Metkayina, tribù che vive sulle rive del mare di Pandora, il pianeta su cui si svolge la storia del film. Curiosamente fra i quattro personaggi non è presente il protagonista Jake, ma solo la moglie Neytiri e i tre figli. Il prezzo è di 79.99 euro, circa la metà di quanto è necessario spendere per avere una replica di un altro momento della saga, stavolta relativo al primo capitolo. Per 149.99 euro si può acquistare l’albero delle anime, culla della vita aliena sul pianeta, assieme ai modellini di numerosi animali fantastici che lo popolano. Infine, impossibile non citare la casa di Kevin McCallister, il simpatico protagonista di Mamma, ho perso l’aereo, da 3995 pezzi e 299.99 euro.

Friends e The Mandalorian, Lego e serie tv

Se gli amanti del cinema possono scegliere fra un’ampia gamma di prodotti, i fan delle serie tv non devono disperare. Lego ha dedicato numerosi set alle produzioni per il piccolo schermo, tra cui Friends. Si può infatti acquistare per 179.99 euro la replica fedele dell’appartamento di Joey e Chandler, che trascorrono le loro giornate in compagnia di Rachel e Monica. Curiosamente, sui muri della casa sono presenti le luci da set televisivo, per simulare un backstage della produzione con video in stop motion. Direttamente dalla serie tv Disney The Mandalorian arriva invece una replica fedele del Razor Crest, la nave spaziale del protagonista cacciatore di taglie. Lunga 72 centimetri e alta 24, è fra le più imponenti della Lego e conta 6187 pezzi con cui costruire non solo l’esterno ma anche diversi ambienti nella pancia del velivolo. Il costo è di 599.99 euro.

Nintendo Entertainment, videogiochi in stile retrò

Videogame a 8-bit, televisori a tubo catodico e cartucce Game Pak. A metà degli Anni ’80, gli amanti del gaming potevano comprare il Nintendo Entertainment System, la console che risollevò l’industria in crisi. Sparì dal commercio nel 1995, ma ha ancora un posto nel cuore di tutti gli appassionati. Per questo Lego ha creato un set speciale con cui ricostruirla pezzo dopo pezzo, con tanto di controller a grandezza naturale e un televisore con manovella funzionante per spostare Super Mario sullo schermo. In totale conta 2646 mattoncini diversi e costa 269.99 euro.