Sestri Levante, uomo di 64 anni morto sotto un trattore

Un uomo di 64 anni è morto ieri a Sestri Levante quando, intorno alle 11.30, è rimasto schiacciato dal trattore che stava sistemando. Il mezzo si è ribaltato e lui ne è rimasto travolto.

Uomo morto a Sestri Levante: l’incidente col trattore

La tragedia è avvenuta in località Cascina di Sopra, sulle alture di Sestri Levante. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma pare che il 64enne si trovasse sotto al mezzo per alcuni lavori di manutenzione e sia poi stato schiacciato dallo stesso. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della compagna dell’uomo, presente sulla scena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. Per il 64enne, però, non c’era nulla da fare. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’incidente, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori sanitari.

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto saranno i Carabinieri di Sestri Levante. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporne l’autopsia. Il trattore e l’area dove è avvenuto il tragico incidente sono stati posti sotto sequestro.