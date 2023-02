Servizio civile 2023, come fare domanda e quanto si guadagna

Il Servizio Civile universale è attivo e pronto per accogliere nuovi volontari anche negli anni 2023 e 2024. Non tutti però sanno come accedere a questo servizio e soprattutto come fare domanda prima che sia troppo tardi.

Come fare domanda per il Servizio civile universale 2023

Manca ancora poco per poter fare domanda per il Servizio civile universale 2023. Infatti, la domanda da fare per partecipare a questo servizio in Italia o all’estero scade venerdì 10 febbraio 2023. L’orario ultimo per presentare la domanda sarà alle ore 14:00. Il Servizio civile si occupa di diversi settori e per questa ragione verranno selezionati ben 71.550 operatori volontari. Di questi ultimi, la maggior parte, per la precisione 70.358 volontari, lavoreranno in Italia.

In totale, i progetti che verranno svolti in Italia saranno 2.989. Per candidarsi bisogna visitare il sito ufficiale del Servizio civile universale e presentare la domanda in via telematica attraverso il proprio SPID dopo aver scelto il progetto al quale si vuole partecipare. Ovviamente, bisogna essere residenti italiani o europei e maggiorenni per candidarsi. Non possono fare domanda coloro che in passato hanno già svolto questo ruolo, anche se magari è stato sospeso a causa della pandemia da Covid-19. Inoltre, solo i minori di 28 anni possono ancora partecipare al bando.

Quanto si guadagna con questo lavoro?

Ovviamente, gli operatori del Servizio civile percepiscono uno stipendio mensile. Si tratta di volontari che comunque firmano un contratto con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, vale a dire un ente pubblico interno al governo italiano.

Questo contratto prevede il versamento di un assegno mensile fisso dal valore di 444,30 euro al mese. Inoltre, questa somma può essere soggetta ad aumento a seconda dei dati Istat relativi all’inflazione. Chi è residente in un comune diverso dal proprio per svolgere il Servizio civile può ottenere ulteriori bonus come il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzi pubblici.