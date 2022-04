Servitore del Popolo, stasera su La7: cast, trama e anticipazioni della quarta puntata

Sull’onda degli ottimi ascolti racimolati settimana dopo settimana, prosegue l’appuntamento con Servant of The People, Servitore del Popolo, in onda questa sera, lunedì 25 aprile 2022, alle 21.15 su La7. Curioso mix tra i toni della commedia e i colori della feroce satira politica, la serie che vede come attore protagonista Volodymyr Zelensky anticipa, quasi come una profezia, il destino che sarebbe toccato, dopo qualche anno, all’attuale presidente dell’Ucraina.

Servitore del Popolo: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Servitore del Popolo: la trama

Un comune professore di storia, Vasiliy Goloboroďko, si ritrova da un momento all’altro catapultato sulla scena politica. Non in un ruolo comune ma in quello di presidente del Paese. A far partire tutto è un suo allievo che, filmandolo di nascosto mentre discetta coi colleghi sulla corruzione della nazione, decide di postare il video su Internet. Accumulando in pochi giorni milioni di visualizzazioni, quella breve clip permette a Goloboroďko di arrivare nelle case della gente e conquistare un appoggio elettorale inedito, tra cittadini disposti a sostenere economicamente la sua candidatura e ammiratori che lo ergono a paladino del popolo. La vittoria alle elezioni lo metterà davanti a un bivio: accettare l’incarico, mantenendo un profilo basso, o lanciarsi in questa nuova avventura, sacrificando la vita di prima e combattendo a viso aperto contro gli ideali corrotti dei veterani.

Servitore del Popolo: il cast

Oltre a Zelensky, nel cast della serie troviamo anche Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy), Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy), Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik), Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko) e Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin).

Servitore del Popolo: le anticipazioni sugli episodi in onda stasera

Per questa settimana, La7 trasmetterà gli episodi che vanno dall’undicesimo al quattordicesimo. Nel primo, gli elettori di Goloboroďko, nonostante abbiano giurato onestà eterna, decidono di accettare le tangenti. Qualche giorno dopo, viene diffuso sul web un video che li ritrae mentre prendono i soldi e il presidente organizza una conferenza stampa per spiegare l’accaduto. Nel secondo, Vasiliy vuole ridurre le tasse ma, affinché il suo progetto funzioni, tutti devono pagare le loro quote fino all’ultimo centesimo. Intanto, viene avvicinato dalla moglie del suo ex capo della sicurezza, licenziato qualche tempo prima.

Nel terzo, il capo di stato lancia una campagna per costringere le persone a smettere di lavorare illegalmente e saldare le tasse, iniziativa che lo rende target di nuovi nemici. Nel frattempo, i rivali cercano informazioni in grado di infangargli la reputazione. Nell’ultimo, l’amministrazione Goloboroďko si schiera contro i milionari ucraini, che si reputano al di sopra della legge e Sveta chiede aiuto a Vasiliy per trovare lavoro.