Servant of The People, stasera su La7: anticipazioni, trama e curiosità sulla serie con Zelensky

Prosegue, nonostante i tiepidi risultati della prima puntata, l’appuntamento di La7 con Servant of The People, in onda questa sera, lunedì 11 aprile 2022, a partire dalle 21.20. Prodotto da Kvartal 95, lo show ha consacrato il successo come attore dell’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proponendo un racconto che, per un susseguirsi di strane coincidenze, ha mostrato diversi punti in comune con l’ascesa del 44enne al soglio presidenziale.

Servant of The People: cosa sapere sulla serie tivù in onda stasera su La7 alle 21.15

Servant of The People: la trama

Al centro di Servant of The People le peripezie di Vasiliy Goloboroďko, insegnante di storia che si ritrova a guidare la nazione. Mentre commenta la corruzione in cui versano la politica e il Paese, un alunno lo filma e mette il video su YouTube. Virale in men che non si dica, Goloboroďko diventa una sorta di eroe: il popolo lo appoggia e, in vista delle elezioni, organizza una raccolta fondi per depositarne la candidatura a presidente e, centrando nel segno, lo porta a vincere. Ha inizio così, per lui, una nuova vita, costellata dalle minacce della vecchia guardia e dai comportamenti ambigui delle istituzioni.

Servant of The People: il cast

Accanto a Zelensky, nel cast troviamo anche Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko), Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin), Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy), Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik e Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy).

Servant of The People: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nella prima parte della serata, La7 proporrà la replica degli episodi tre e quattro. Nel primo dei due, appena eletto, Goloboroďko fa uno strano sogno poco prima del suo primo giorno in ufficio. Intanto, parenti e amici continuano a riempirlo di elogi e complimenti per il risultato ottenuto. Nel secondo, invece, manca poco all’insediamento e il neopresidente non fa altro che provare il suo discorso di inaugurazione. Tra una simulazione e l’altra, cerca di ritagliarsi qualche minuto col figlio alle giostre ma nulla è più come prima: la privacy non esiste e, addosso a loro, si concentrano gli occhi di chiunque passi di lì.

Nella seconda, mentre la famiglia pianifica una ristrutturazione dell’appartamento, Goloboroďko si accorge che i governanti trattano lo Stato come se fosse di loro proprietà e sperperano ingenti quantità di denaro nell’acquisto di beni di lusso. La scoperta lo spingerà a preparare un’arringa sulla questione e a lavorare su una riforma di controllo e taglio dei consumi. Nel sesto, infine, Parlamento e presidente iniziano a lavorare su nuove riforme e Dima, il figlio, decide di visitare il padre e i nonni per il weekend.

Servant of The People: cinque curiosità sul serial

1) Servant of The People: l’esordio in Ucraina

Uscita in Ucraina col titolo Sluha Narodu (Il servitore del popolo), la serie è stata trasmessa in prima tivù dalla rete 1+1 tra 2015 e 2019. 3 stagioni e 51 episodi in totale da 40 minuti ciascuno.

2) Servant of The People: un prodotto esportato oltre i confini

Tra le commedie di satira e le fiction più viste in Ucraina, Servant of The People è stata distribuita anche nella Federazione Russa, in Bielorussia, Georgia, Armenia, Moldavia, Kazakistan, Polonia, Lituania, Estonia e Stati Uniti.

3) Servant of The People: l’eclettismo di Zelensky

Oltre che attore protagonista, Volodymyr Zelensky, nel corso della sua carriera nel campo dell’intrattenimento, è stato anche sceneggiatore e regista.

4) Servant of The People: una pioggia di controversie

Ovviamente, il progetto non è stato immune a critiche, pur non chiarendo mai se fosse nato o meno da un intento politico. Tra tutte, spicca quella contro la decisione di girarlo in russo, scelta che ha creato non pochi problemi a Zelensky durante la campagna elettorale del 2019. L’attuale presidente, infatti, è stato accusato dai nazionalisti di essere vicino a Putin, dunque filorusso, illazione smentita dalla realtà.

5) Servant of The People: un presidente con la voce di Luca Bizzarri

Nella versione italiana, il personaggio di Vasiliy Goloboroďko è stato doppiato dall’attore comico Luca Bizzarri.