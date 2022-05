Servitore del Popolo stasera su La7: anticipazioni degli episodi del 2 maggio

La prima serata di La7 propone quattro nuovi episodi di Servant of The People, Servitore del Popolo, in onda questa sera, lunedì 2 maggio 2022 a partire dalle 21.15. A metà tra i toni ironici della comedy e il realismo spregiudicato della critica al mondo della politica attraverso i toni della satira, la serie prodotta da Kvartal 95 ha consacrato al successo come attore niente meno che Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina. Ma non è tutto: pare sia stata presaga di quello che sarebbe stato il suo futuro perché quello che racconta in chiave ironica è diventato realtà qualche anno dopo.

Servant of The People: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su La7

Servant of The People: la trama

Al centro della serie le avventure di Vasiliy Goloboroďko, un uomo comune che, dalla cattedra di professore di storia, si ritrova da un giorno all’altro a indossare i panni di presidente del Paese. Tutto merito o colpa di un suo alunno che, di nascosto, lo riprende mentre tiene un’appassionata arringa contro la corruzione della classe politica al potere. Sarà proprio quel filmato che, diffusosi ovunque, lo farà arrivare nelle case degli elettori, assicurandogli un appoggio inedito e una vittoria altrettanto inaspettata. L’inizio del suo nuovo percorso, tuttavia, per quanto entusiasmante, lo costringerà a prendere una decisione destinata a stravolgere la sua routine: accettare l’incarico senza rinunciare allo stile di vita e alla riservatezza di sempre oppure mettere un punto al passato e iniziare un nuovo viaggio, tra unanimi riconoscimenti pubblici e continue battaglie contro chi agisce solo per il proprio tornaconto.

Servant of The People: il cast

Accanto a Zelensky nei panni di Vasiliy Goloboroďko, nella serie troviamo anche Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko), Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin), Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy), Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy) e Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik).

Servant of The People: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Per questa settimana, La7 trasmetterà gli episodi che vanno dal quindicesimo al diciottesimo. Nel primo, Vasiliy è frustrato dalle condizioni in cui sono ridotte le strade ucraine e decide di sfruttare il suo potere e la sua influenza per farle riparare, facendo pressione sul ministro delle Infrastrutture. Intanto, Sveta inizia a causare fin troppi problemi sul lavoro. Nel secondo, davanti alla totale assenza di progressi in fatto di riparazioni stradali, il presidente opta per rintracciare una persona onesta da assumere come nuovo ministro delle Infrastrutture. Mukhin, invece, si prepara per incontrare una prestigiosa delegazione indiana.

Nel terzo, il capo di Stato viene a sapere che il suo predecessore ha scambiato un ingente prestito con la promessa di introdurre alcune riforme. Un accordo che costringe Vasiliy a introdurre le modifiche pattuite o a restituire i soldi. Nel frattempo, Olha si occupa di visitare le riserve di oro ucraine. Nell’ultimo, infine, dopo una notte trascorsa a bere in compagnia degli svedesi del Fondo Monetario Internazionale, Goloboroďko si sveglia in hangover e senza ricordare nulla di quel che è successo. Ma la doccia fredda è in agguato: sarà Mukhin a mostrargli tutti i video delle figuracce fatte da ubriaco.

Servant of The People: dove guardare la serie

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Servant of The People, Servitore del Popolo è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di La7.