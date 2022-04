Servitore del Popolo stasera su La7: trama, cast e anticipazioni della terza puntata

Terzo appuntamento con Servant of The People, Servitore del Popolo, in onda questa sera, lunedì 18 aprile 2022, alle 21.15 su La7. Lo show, che ha lanciato nel mondo della recitazione Volodymyr Zelensky, offre ai telespettatori un racconto a metà tra la comedy e la satira politica e li diverte con una sorprendente caccia alle somiglianze tra il protagonista e l’attuale presidente dell’Ucraina, accomunati da una parabola incredibilmente simile.

Servitore del Popolo: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Servitore del Popolo: la trama

Vasiliy Goloboroďko è un professore di storia che, da un momento all’altro, si ritrova al timone del Paese. Tutto parte da un video: mentre commenta la corruzione della politica nazionale, un alunno lo filma a sua insaputa e carica la clip su YouTube. Diventata virale in poche ore, Goloboroďko si trasforma in un vero e proprio paladino del popolo: i connazionali lo appoggiano e, con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, organizzano un crowdfunding per sostenerne la candidatura. Fino a portarlo alla vittoria. Da quel momento, inizia per lui tutta un’altra vita, che lo vede diviso tra il desiderio di conservare la normalità e le battaglie contro la vecchia guardia e i suoi atteggiamenti poco limpidi.

Servitore del Popolo: il cast

Oltre a Zelensky, nel cast di Servant of The People troviamo anche Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko), Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin), Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy), Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy) e Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik).

Servitore del popolo: anticipazioni sui quattro episodi di stasera

Per questa terza puntata, il pubblico avrà modo di gustarsi gli episodi sette, otto, nove e dieci. Nel primo, le cose sembrano aver imboccato la giusta direzione dopo l’accorato discorso di Vasiliy Goloboroďko sul dovere dei funzionari a una vita fatta di moderazione. Tuttavia, ben presto scopre la verità: molti di loro stanno semplicemente fingendo per pubblicità. Nel secondo, il presidente dichiara aperte le candidature per alcune delle più importanti cariche governative. Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande e scelti i vincitori, si accorge che i nomi sono stati pre-approvati dal primo ministro Yuri Ivanovich e, in risposta a questa scorrettezza, propone le proprie scelte, tra cui la sua ex insegnante e la sua ex moglie.

Nel terzo, Goloboroďko è costretto ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni poiché la sua decisione di inserire amici e famiglia nel suo esecutivo portano, ben presto, ad accuse di nepotismo. Ma non solo. Chi ha selezionato, infatti, non ha neppure le capacità di ricoprire certi ruoli e non ha la più pallida idea di cosa fare, mandandolo in crisi. Nell’ultimo, infine, gli avversari di Vasiliy cercano in ogni modo di privarlo della fiducia dei suoi elettori, addirittura ricattandoli con tangenti. Nessuno di loro, tuttavia, è disposto a prendere soldi. Intanto, il leader è preoccupato per Nina Igorevna, sparita nel nulla dopo essere stata filmata in una situazione umiliante.