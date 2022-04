Servant of The People stasera su La7: trama e cast della serie con Volodymyr Zelensky

Stasera, lunedì 4 aprile 2022 arriva su La7 Servant of The People, la serie evento che ha consacrato alla fama come attore l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. A partire dalle 21.15, anticipati dalla presentazione di Andrea Purgatori, andranno in onda i primi quattro episodi della fiction, incentrata sulla storia del professore di liceo Vasiliy Goloboroďko, eccezionalmente doppiato da Luca Bizzarri, e della sua inaspettata ascesa a capo di Stato. Un racconto che si è effettivamente rivelato profetico: Servant of The People è il partito con cui Zelensky ha vinto le elezioni nel 2019.

Sarò la “voce” italiana di Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca.

La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Io mi prendo questa. Dare la mia voce a un racconto che ha cambiato la nostra storia. pic.twitter.com/mAsn77JLMt — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) March 29, 2022

Servant of the People: cosa sapere sulla serie tivù in onda questa sera su La7 alle 21.15

Servant of the People: la trama

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in Ucraina tra il 2015 e il 2019 con un grande successo di pubblico e critica, Servant of The People vede come protagonista Vasiliy Goloboroďko, un modesto insegnante di storia. Mentre commenta e analizza con veemenza la situazione politica del Paese, scagliandosi contro l’oligarchia e la corruzione, un alunno lo riprende e, poco dopo, posta il video su YouTube. Da un momento all’altro, il filmato diventa virale e Goloboroďko si ritrova al centro di una vera e propria débacle: tutto il popolo ucraino appoggia la sua rabbia e, in prossimità delle elezioni presidenziali, viene addirittura organizzata una raccolta fondi per pagare la registrazione della sua candidatura a presidente della nazione. Il crowdfunding viene completato e quello che era nato come un gioco diventa realtà: a sorpresa di tutti, il professore vince le elezioni.

Inizia, per lui, una nuova vita che, tuttavia, non pare avere nulla di diverso rispetto a quella precedente: nonostante le tante aspettative dei concittadini e dei parenti, Goloboroďko ha intenzione di continuare a vivere nel suo appartamento con la sua famiglia, usare la bicicletta per andare a lavoro e prendere in prestito denaro dai suoi amici. Nulla è cambiato, se non un dettaglio per nulla marginale: non è più un semplice docente ma l’uomo più potente d’Ucraina, presto costretto a barcamenarsi tra le minacce del vecchio establishment e comportamenti ben poco corretti da parte delle istituzioni, nel tentativo disperato di rispondere all’ambiguità con l’onestà e la correttezza politica.

Servant of the People: il cast

Accanto a Volodymyr Zelensky nei panni di Vasiliy Goloboroďko, nel cast troviamo anche Stanislav Boklan (il primo ministro Yuriy Ivanovich Chuiko), Olena Kravets (Olha Yuriyivna Mishchenko, ex moglie del neopresidente e direttrice della Banca Nazionale Ucraina), Yevhen Koshovy (il ministro degli Esteri Serhiy Viktorovich Mukhin), Yury Krapov (il ministro dell’Economia Mikhaylo Ivanovich Sanin), Mykhailo Fatalov (il capo dei servizi segreti Mikhail Ashotovich Tasunyan), Oleksandr Pikalov (il ministro della Difesa Ivan Andreyevich Skorik), Viktor Saraykin (Petro Vassilyevich Goloborodko, padre di Vasiliy), Nataliya Sumska (Mariya Stefanovna Goloborodko, madre di Vasiliy) e Kateryna Kisten (Svetlana Petrovna Sakhno, sorella di Vasiliy).

Servant of the People: tutte le anticipazioni sui quattro episodi di stasera

Nel primo dei quattro episodi, l’umile professore Vasiliy viene filmato da uno studente mentre esprime, con un certo piglio, la sua opinione sul governo del Paese. Quella clip, messa in Rete, darà il via a una serie di eventi che lo porteranno al soglio presidenziale. Nel secondo, il neoeletto presidente viene catapultato nel mondo della politica d’alto rango e, tra le tante incombenze, si ritrova a fare i conti con una popolarità fuori misura, tra infiniti vantaggi e altrettanto numerosi svantaggi. Nel terzo, Goloboroďko si sveglia da uno strano sogno per trascorrere la sua prima giornata in ufficio. Mentre i familiari continuano ad adularlo, la sorella, ritornata a casa da poco e ignara delle novità, non riesce a capire il motivo di quegli strani atteggiamenti.

Infine, nell’ultimo, tutto è pronto per l’insediamento, compreso il discorso di inaugurazione. Da giorni, l’uomo non fa altro che provarlo e simulare l’incontro con le altre figure presidenziali. Deciso a concedersi un attimo di pausa, porta il figlio alle giostre ma non ha messo in conto la quasi totale perdita della privacy: al loro seguito, infatti, c’è un’enorme squadra di protezione che non passa di certo inosservata agli occhi della gente. A chiudere la serata, il canale proporrà il docufilm Zelensky: the story, un riassunto dello straordinario percorso del leader ucraino, dagli inizi nel campo della recitazione e come produttore di show televisivi fino alla campagna elettorale, alla sua elezione, ai rapporti controversi col presidente russo Vladimir Putin e al conflitto, ancora oggi in progress.

Servant of the People: dove guardare la serie tivù

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Servant of the People è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di La7.