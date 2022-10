Le scuse di Serracchiani per il tweet sul disastro del Vajont: cosa aveva scritto

Debora Serracchiani ha chiesto scusa per un tweet pubblicato ieri, in occasione del 59esimo anniversario del disastro del Vajont, in cui si è resa protagonista di una triplice gaffe. «Chiedo scusa. Molti di voi hanno segnalato errori nel mio tweet sulla catastrofe del #Vajont. Sono stata su quei luoghi, e la verità verso i fatti avvenuti impone di ricordare che la diga non crollò. Gravi furono le responsabilità umane. Giusto ricordare le tante vittime venete», ha scritto la vicepresidente del Partito Democratico su Twitter.

Chiedo scusa. Molti di voi hanno segnalato errori nel mio tweet sulla catastrofe del #Vajont. Sono stata su quei luoghi, e la verità verso i fatti avvenuti impone di ricordare che la diga non crollò. Gravi furono le responsabilità umane. Giusto ricordare le tante vittime venete. pic.twitter.com/3m7h3Cdbsw — Debora Serracchiani (@serracchiani) October 10, 2022

La diga del Vajont non crollò il 9 ottobre 1963

«Non dimentichiamo le vittime e la catastrofe di 59 anni fa con il crollo della diga del Vajont, una tragedia in cui persero la vita oltre 2000 persone. Una ferita dolorosa per #FVG e per l’Italia intera». Questo ha scritto ieri Serracchiani. La diga del Vajont però non crollò, anzi è ancora perfettamente funzionante e questa estate ha garantito acqua a un terzo del Veneto.

La maggior parte delle vittime abitava in Veneto

Il disastro fu infatti causato da una frana del monte Toc, lunga due chilometri di oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e terra, che finì nell’invaso provocando la fuoriuscita di un’enorme quantità di acqua. Una grande onda si diresse verso l’alto, lambendo l’abitato di Casso. Un’altra distrusse alcune frazioni di Erto e Casso, facendo effettivamente vittime in Friuli Venezia-Giulia (#FVG nel tweet). Ma l’ondata più letale fu quella che scavalcò il ciglio della diga, precipitando nella stretta valle sottostante, dove si trovava Longarone, paesino del Veneto che fu completamente distrutto.

Se la seconda gaffe del tweet si può definire parziale, il terzo errore può essere considerato “positivo”: la numero 2 del Pd ha parlato di oltre duemila vittime, quando ci furono invece 1.917 morti. Ma c’è comunque l’aggravante, triplice volendo: Serracchiani è stata dal 2013 al 2018 Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e, appunto, durante questo periodo ha visitato proprio quei luoghi. «Esserci andata e non aver capito nulla di quello che successe: peggio la toppa del buco, abbia pazienza», ha commentato un’utente di Twitter.