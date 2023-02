Da Incastrati 2 a The Mandalorian 3, 10 serie tv in streaming a marzo

Marzo sarà il mese dei grandi ritorni sul piccolo schermo. Nel vasto panorama delle serie tv, i prossimi 31 giorni si caratterizzeranno per la presenza di nuove stagioni delle produzioni più amate al mondo. E come sempre sarà battaglia fra le piattaforme, con Netflix, Disney+, Prime Video, Apple Tv+ e Sky intenzionate a contendersi fino all’ultima ora di visualizzazione. Si parte subito forte con Kevin Costner in Yellowstone 5 e Pedro Pascal, attore del momento grazie a The Last of Us, in The Mandalorian 3. Per l’Italia Ficarra e Picone saranno ancora protagonisti di Incastrati, mentre cresce l’attesa per la terza stagione di Lol – Chi ride è fuori e per Christian 2. Fra crime, drama e commedie, ecco cosa guardare in streaming e tv da mercoledì.

Le migliori 10 serie tv da guardare in streaming nel mese di marzo

1. Yellowstone 5 (dall’1 marzo su Sky), l’ultima apparizione di Kevin Costner?

Ad aprire le danze mercoledì 1 marzo sarà Sky, che trasmetterà per il pubblico italiano Yellowstone 5. Kevin Costner sarà ancora una volta John Dutton, sempre alle prese con la gestione del suo ranch in Montana. In questo nuovo atto della serie, il protagonista dovrà vedersela con nuovi problemi tra cui le rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana. In arrivo otto episodi, due per ogni settimana, in attesa però della seconda parte prevista per l’estate con altre sei puntate. In dubbio la conferma di Costner per un’eventuale sesta stagione, nonostante il divo di Hollywood sia il più pagato del piccolo schermo con i suoi 1.2 milioni di dollari a puntata.

2. The Mandalorian 3 (dall’1 marzo su Disney+), torna lo spin off di Star Wars

Sempre l’1 marzo, su Disney+ sarà il turno della terza stagione di The Mandalorian, spin-off di Star Wars. Sotto l’elmo del protagonista si celerà ancora una volta Pedro Pascal. Alla regia ci sarà Jon Favreau, già dietro la macchina da presa di Iron Man e Il re leone. La trama vedrà Din Djarin, detto anche il Mandaloriano, iniziare una nuova vita dopo aver abbandonato i panni di cacciatore di taglie. Al suo fianco Grogu, giovanissimo membro della stessa specie del maestro Yoda. La narrazione si svolgerà dopo gli eventi di The Book of Boba Fett, ma il regista ha confermato come non sia necessario averla vista per comprendere la timeline.

3. Incastrati 2 (dal 2 marzo su Netflix), Ficarra e Picone alle prese con la mafia

Il 2 marzo invece toccherà a Netflix prendersi la scena con la prima serie italiana di marzo. Ficarra e Picone saranno ancora una volta i simpatici Salvo e Valentino, due impiegati televisivi alle prese con la mafia. Dopo la brutta esperienza della prima stagione, i due sono ancora in pericolo di vita. Ancora ignota infatti l’identità del misterioso individuo che li ha incastrati in un caso di duplice omicidio, mentre i due simpatici amici avranno problemi persino nella rispettiva vita coniugale. Nel cast anche Anna Favella, Marianna di Martino e Tony Sperandeo. La seconda stagione, come la precedente, conterà sei episodi da circa 40 minuti ciascuno.

4. Daisy Jones & The Six (dal 3 marzo su Prime Video), la serie tv che si ispira ai Fleetwood Mac

Novità assoluta più importante del prossimo mese è certamente Daisy Jones & The Six, in arrivo il 3 marzo su Amazon Prime Video. La serie, basata sul romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid, racconta ascesa e caduta di una rockband ispirandosi liberamente ai Fleetwood Mac, storica formazione Anni ’70 con Stevie Nicks e John McVie. La narrazione ha inizio nel 1977, quando Daisy e i suoi musicisti sono sulla cresta dell’onda. Dopo un concerto sold out a Chicago però il gruppo si scioglie senza spiegare il motivo ai fan. A questo punto ci si sposta nel presente, quando i vecchi amici e colleghi decidono di uscire allo scoperto e rivelare la verità. Nel cast Riley Keough, Sam Claflin e Timothy Olyphant.

5. Lol 3 – Chi ride è fuori (dal 9 marzo su Prime Video), nel cast Frassica e il duo Luca e Paolo

Il pubblico italiano attende però con ansia il prossimo 9 marzo, quando su Prime Video arriverà la terza stagione di Lol – Chi ride è fuori. Il fortunato format comico di Amazon tornerà ancora una volta con la conduzione di Fedez e Frank Matano, cui si aggiungerà in veste di ospite Maccio Capatonda, vincitore dello scorso anno. Nel cast figurano Luca e Paolo, Fabio Balsamo dei The Jackal, Herbert Ballerina e Paolo Cevoli. E ancora, a contendersi la vittoria anche Cristiano Caccamo, Marta Filippi, Marina Missironi e Brenda Lodigiani. Spicca però la presenza di Nino Frassica, fra gli artisti della risata più importanti. Il 9 marzo sarà il turno di quattro episodi, mentre i due finali arriveranno la settimana successiva.

6. Ted Lasso 3 (dal 15 marzo su Apple Tv+), nuove avventure per coach Sudeikis

Il 15 marzo su Apple Tv+ arriverà poi il primo episodio di Ted Lasso 3, nuova stagione con protagonista il simpatico e omonimo allenatore con il volto di Jason Sudeikis. La serie proseguirà poi per altre 11 puntate che usciranno a cadenza settimanale fino al 31 maggio. La trama si concentrerà ancora una volta sul fittizio club di Premier League AFC Richmond, alla cui guida c’è un ex coach di football americano. Fra pressioni sul lavoro e guai personali, Ted dovrà affrontare l’addio del ragazzo prodigio Nate e l’ingombrante presidente Rebecca. Nel cast anche Hannah Waddingham e Nick Mohammed. Al momento non ci sono conferme per un eventuale quarta stagione.

7. Tenebre e Ossa 2 (dal 16 marzo su Netflix), è tempo di tornare nel Grishaverse

Gli amanti del genere fantasy hanno invece una sola data da cerchiare sul calendario. Il 16 marzo arriverà su Netflix la seconda stagione di Tenebre e Ossa, serie tv che adatta per il piccolo schermo i romanzi di Leigh Bardugo. Tutto pronto per tornare dunque nel Grishaverse, il mondo parallelo nato dalla penna della scrittrice americana in cui scienza e magia coesistono. Protagonista sarà ancora una volta Alina Starkov, giovane orfana in fuga dal perfido Generale Kirigan e dal suo terrificante esercito. Assieme al fratello Mal dovrà provare a salvare il regno di Ravka dalla distruzione. Nel cast Jessie Mei Li, Archie Renaux e Ben Barnes nei panni del villain.

8. Mayor of Kingstown 2 (dal 16 marzo su Paramount+), la nuova serie tv con Jeremy Renner

Ancora in riabilitazione dopo il grave incidente di Capodanno, Jeremy Renner sarà nuovamente in tv con la seconda stagione di Mayor of Kingstown. Attesa il 16 marzo su Paramount+ (in Italia disponibile anche per i clienti Sky Cinema senza costi aggiuntivi), racconta la vita della famiglia McLusky, che gestisce il potere fra polizia e crimine nella piccola cittadina del Michigan. Qui ha chiuso ogni attività, lasciando solo prigioni federali e private, vittime di corruzione e disuguaglianza. Nel cast anche Diane West, Hugh Dillon e Aidan Gillen. La serie conterà 10 episodi che usciranno a cadenza settimanale.

9. Extrapolations (dal 17 marzo su Apple Tv+), cast stellare con Tobey Maguire e Kit Harington

Apple Tv+ protagonista il 17 marzo con la serie tv Extrapolations, diretta dal regista Scott Z Burnes (Panama Papers e Contagion). La narrazione si svolge in un futuro prossimo ma distopico dove la crisi climatica ha del tutto mutato la vita umana. In un’atmosfera dove il destino della specie è sempre più in bilico, si incrociano otto storie diverse fra amore, lavoro, fede e famiglia. Stellare il cast, dove figurano grandi volti di Hollywood tra cui Marion Cotillard, Meryl Streep e Tobey Maguire, oltre a Kit Harington (Il Trono di Spade) e Gemma Chan. La serie conterà otto episodi, con i primi tre in uscita al debutto e gli altri a cadenza settimanale.

10. Christian 2 (dal 24 marzo su Sky), Edoardo Pesce nella serie tv fra crimine e fede

Edoardo Pesce e Claudio Santamaria tornano invece il 24 marzo, in esclusiva su Sky e Now Tv, con Christian 2, la serie per la regia di Stefano Lodovichi. La prima stagione si è concentrata sull’omonimo protagonista, un uomo che si è guadagnato da vivere come scagnozzo della mafia fino al giorno in cui gli sono comparse le stimmate sulle mani. Sulle sue tracce si è subito messo Matteo, ecclesiastico del Vaticano dai metodi poco ortodossi. I nuovi episodi prenderanno il via dalla morte del boss Lino, che ha lasciato il clan in balia dell’anarchia. Urge un nuovo re e per Christian il momento di diventare un santo per la comunità. Nel cast Silvia D’Amico, Laura Morante e Camilla Filippi. La serie conterà sei puntate per tre appuntamenti.