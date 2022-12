Da Supersex a The Last of Us, le 10 serie tivù più attese del 2023

Il 2022 è stato l’anno dell’atteso duello televisivo fra House of the Dragon e Gli Anelli del Potere. Mentre i fan di George Martin e J.R.R. Tolkien litigano su quale adattamento fantasy sia il migliore, il 2023 promette numerose uscite di prestigio sul piccolo schermo. Si parte fra pochi giorni con La vita bugiarda degli adulti che porterà su Netflix l’ultima fatica letteraria di Elena Ferrante. Spazio poi per The Last of Us sull’omonimo videogioco per PlayStation e per la sesta e ultima stagione di The Crown. Occhi puntati anche su Supersex dove Alessandro Borghi porterà in scena vita e carriera di Rocco Siffredi. Ecco le 10 serie tivù più attese del prossimo anno, più alcune menzioni speciali da tenere a mente.

Le 10 serie tv più attese del 2023 sulle varie piattaforme

1. La vita bugiarda degli adulti (Netflix), il ritorno di Elena Ferrante

Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo delle opere di Elena Ferrante, autrice de L’amica geniale. Il 4 gennaio su Netflix arriva infatti La vita bugiarda degli adulti, serie tv in sei puntate tratta dall’ultimo romanzo della scrittrice. Diretta da Edoardo De Angelis (Natale in casa Cupiello), racconta la storia di Giovanna, adolescente che si muove nella Napoli degli Anni ’90. Fra alti e bassi, la protagonista vive un mondo dalle molte facce senza scampo o risposte alle sue domande. Nel cast Giordana Marengo, Alessandro Preziosi, Maria Vera Ratti e Susy del Giudice.

2. The Last of Us (Sky e Now), l’adattamento del cult PlayStation

Il 16 gennaio arriva su Sky Atlantic e Now Tv The Last of Us, serie tv HBO tratta dall’omonimo videogioco per PlayStation. In 10 episodi, la trama si svolge sulla Terra ormai martoriata da un’epidemia virale che ha trasformato gli uomini in zombie. Vent’anni dopo la diffusione della malattia, il contrabbandiere Joel deve scortare Ellie, una bambina di 14 anni, presso un laboratorio scientifico. La ragazza sembra essere l’unica al mondo capace di resistere all’infezione. Nei panni dei due protagonisti Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones). Alla produzione hanno collaborato il regista del gioco Neil Druckmann e l’autore della colonna sonora Gustavo Santaolalla.

3. Fifteen-Love (Prime Video), la serie tv sul tennis con il “Leonardo” Aidan Turner

Ancora senza una data invece Fifteen-Love, serie tv sul mondo del tennis in arrivo su Amazon Prime Video. Nei panni del protagonista troveremo Aidan Turner, star di Poldark noto al pubblico italiano per aver dato il volto a Leonardo da Vinci nella serie Rai Fiction. Vestirà i panni di un coach alle prese con un’atleta molto promettente, vero astro nascente della racchetta, interpretata da Ella Lily Hyland. Dopo che un infortunio devastante ad appena 17 anni le infrange la carriera, la ragazza trova il coraggio per muovere pesantissime accuse nei confronti dell’ex allenatore.

4. The Idol (Sky e Now), riflettori su Lily-Rose Depp, figlia di Johnny

Nel corso del 2023, oltre a The Last of Us, Sky Atlantic e Now accoglieranno un’altra attesa produzione HBO, The Idol. La serie racconta in sei puntate il mondo dei giovani e della musica, con una stella del pop in costante ascesa. La sua carriera però trova un forte ostacolo nel leader di un culto moderno con cui inizia una burrascosa relazione. Protagonisti della serie tv HBO saranno Lily-Rose Depp, figlia di Johnny e Vanessa Paradis, e l’artista The Weeknd che ne è anche sceneggiatore. Stando alle anticipazioni, lo stile richiama da vicino Euphoria con Zendaya.

5. The Crown 6, l’epica conclusione del drama sulla corona inglese

Dopo aver detto addio a Better Call Saul, il pubblico di Netflix si prepara a salutare anche The Crown. La serie tv sulla corona britannica giungerà nel 2023 alla sesta e ultima stagione che promette enormi sorprese. La trama partirà dall’improvvisa scomparsa di Lady Diana per raggiungere i primi Duemila con i primi appuntamenti fra il principe William e Kate Middleton. Nel cast torneranno Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II ed Elizabeth Debicki in quelli di Lady D. Non si giungerà agli eventi recenti. Il regista ha infatti ritenuto impossibile restare oggettivi per le vicende contemporanee.

6. Masters of the Air (Apple Tv+), l’atteso ritorno di Steven Spielberg

Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetman tornano insieme per un terzo progetto. Apple Tv+ accoglierà il sequel di Band of Brothers – Fratelli al fronte (2001) e The Pacific (2010) dal titolo Masters of the Air. Non si conosce ancora la data di uscita ufficiale, ma si sa che conterà circa otto ore complessive suddivise forse in altrettanti episodi. La trama ruoterà attorno ai piloti dei bombardieri Alleati che combatterono nella Seconda guerra mondiale. Nel cast Austin Butler (Elvis) e Callum Turner (Animali Fantastici – I segreti di Silente).

Tom Hanks speaking briefly of ‘Masters of the air’ that he executive produced alongside Steven Spielberg, that stars Austin Butler, Callum Turner and Barry Koeghan. pic.twitter.com/CbJDSAgqBh — Austin Butler News (@AButlerNews) August 16, 2022

7. Succession 4 (Sky e Now), la quarta stagione della serie tv da 13 Emmy

Protagonista degli Emmy Awards con 13 statuette su ben 48 nomination, Succession si appresta a tornare con la quarta stagione. Ancora ignota la data di uscita ufficiale, ma la serie dovrebbe arrivare su Now Tv e Sky Atlantic nella primavera 2023. La trama ruoterà ancora attorno alla Waystar Royco, media company che il protagonista Lukas è deciso a vendere. La sua famiglia è però vittima dell’angoscia e teme un futuro difficile dopo la separazione dal suo bene più importante. Nel cast figurano Alexander Skarsgård, Brian Cox e Jeremy Strong.

8. Queen Charlotte e Bridgerton 3 (Netflix), il ritorno della Regency Era

Il 2023 vedrà il ritorno della Regency Era britannica con Bridgerton 3, serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn. Tuttavia la terza stagione si discosterà dai libri, concentrandosi sulla storia d’amore fra Colin e Penelope Featherington, la cui fiducia sarà messa a dura prova. Il ritorno di Nicola Coughan e Luke Newton non sarà accompagnato da quello più atteso di René-Jean Page, star delle prime stagioni. Nel 2023 arriverà su Netflix anche Queen Charlotte: A Bridgerton Story, primo spin-off che si concentra sull’omonima regina che avrà il volto di India Ria Amarteifio.

9. Supersex (Netflix), Borghi è il pornodivo Rocco Siffredi

Ancora Netflix con uno dei progetti italiani più attesi del 2023. Alessandro Borghi vestirà infatti i panni del pornodivo Rocco Siffredi in Supersex, che ne racconterà vita e carriera. La serie tv in sette puntate vedrà aspetti inediti della sua vita, tra cui la famiglia ma soprattutto il rapporto con l’amore. Si potrà scoprire, fra le altre cose, la scintilla che portato l’attore italiano a entrare nel mondo dell’hard. Nel cast anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, che vestirà i panni del protagonista da bambino. La serie arriverà in 190 Paesi nel 2023 ma non è ancora nota la data di uscita ufficiale.

10. The Witcher 3 (Netflix), l’ultimo ballo dello strigo Henry Cavill

In estate invece il pubblico di Netflix dovrà dire addio a Henry Cavill nei panni dello strigo Geralt di Rivia. L’attore ha infatti annunciato la sua uscita dal cast di The Witcher a partire dalla quarta stagione, dove subentrerà al suo posto Liam Hemsworth. La serie sarà l’adattamento de Il sangue degli elfi, primo romanzo del ciclo di Andrzej Sapkowski. Nel cast anche Anya Chalotra nei panni della strega Yennefer di Vengerberg e Freya Allan in quelli della principessa Cirilla. Lo scorso 25 dicembre è arrivato su Netflix lo spin-off Blood Origin con Michelle Yeoh.

Da Sono Lillo a The Mandalorian 3, le altre serie tv da ricordare per il 2023

Il 2023 sarà ricchissimo in termini di nuove uscite. Per quanto riguarda l’Italia, impossibile non citare Sono Lillo, in arrivo su Amazon Prime Video il 5 gennaio con protagonista l’omonimo comico. Restando dentro i confini nazionali, Zerocalcare tornerà su Netflix dopo il successo di Strappare lungo i bordi con una nuova serie. Nel 2023 uscirà Questo mondo non mi renderà cattivo in cui il fumettista romano riporterà in vita i suoi Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo. Quest’ultimo avrà ancora una volta la voce di Valerio Mastandrea.

Sul piano internazionale invece, Netflix accoglierà Lupin 3 con Omar Sy, la seconda stagione di Tenebre e Ossa ma soprattutto un reality show ispirato a Squid Game. Probabile anche l’uscita della seconda stagione della serie coreana, per cui però si parla anche di inizio 2024. Su Disney+ arriveranno Loki 2 e The Mandalorian 3, mentre su Apple Tv+ Ted Lasso 3 e soprattutto Shrinking. Quest’ultima racconterà le vicende di un terapista in lutto che infrange le regola e dice ai suoi pazienti esattamente quello che pensa. Nel cast anche Harrison Ford.