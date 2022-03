Da Stranger Things a L’amica geniale: le dieci serie tivù giunte al capolinea

Tutte le cose belle hanno una fine. E persino le serie tivù, che sembra possano continuare a raccontare le avventure dei protagonisti all’infinito, prima o poi, arrivano al capolinea. Tra 2022 e 2023 saranno diversi gli show che metteranno un punto alla loro corsa. Alcuni vittime dei tagli dei grandi network e delle piattaforme di streaming che, in assenza di grandi numeri, preferiscono fare spazio a novità potenzialmente più promettenti. Altri, invece, perché ormai pronti a lasciare la scena, dopo anni di successi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. Da Stranger Things a L’Amica Geniale, passando per Peaky Blinders, 10 cult dell’intrattenimento televisivo che saremo costretti a salutare per sempre.

Le 10 serie tivù che chiuderanno i battenti tra il 2022 e il 2023

This is us

Come confermato più volte dallo sceneggiatore Dan Fogelman, ideatore del progetto, This is us si concluderà con la sesta stagione, attualmente in onda in America sull’emittente NBC e, dal 2 maggio 2022, in Italia su Fox. Mettendo al centro l’epopea della famiglia Pearson tra gioia e dolore, forza e fragilità, il pluripremiato family drama è riuscito a conquistare un fandom variegato, abbracciando generazioni diverse, sfatando pregiudizi e tabù anacronistici e lanciando messaggi senza tempo. Al di là dell’evidente qualità delle performance di attori come Milo Ventimiglia e Mandy Moore, quel che più ha fatto presa sui telespettatori è stata la verità della narrazione. Che, senza filtri né troppi fronzoli, ha riportato al centro il valore dei sentimenti.

Stranger Things

Tra i prodotti di punta di Netflix, Stranger Things non è mai stato solo un semplice fantasy. Dal mondo creato dai fratelli Duffer, infatti, è nato un vero e proprio fenomeno di costume, che ha riportato sulla cresta dell’onda un genere che, per lungo tempo, era rimasto intrappolato nella sua nicchia, riducendosi a prerogativa esclusiva dei cultori del paranormale. La parabola di Undici, Hopper e il resto del clan terminerà nel 2023 e, in attesa degli spin off già annunciati a grandi linee, gli appassionati potranno gustarsi la quarta stagione. Che, dopo continui rinvii a causa dell’emergenza Covid, verrà lanciata con una formula inedita: la prima parte, infatti, sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2022, la seconda, invece, dal 1 luglio 2022. C’è ancora parecchio da vedere prima dell’addio al Sottosopra.

La fantastica signora Maisel

Firma di uno dei comfort show più amati dai Millennial, Una mamma per amica, la penna di Amy Sherman Palladino ha partorito un altro grande successo. Si tratta de La fantastica signora Maisel, fresca comedy basata sulla storia di una casalinga ebrea interpretata da Rachel Brosnahan che, con l’avvento del 2023 e il quinto capitolo della saga, chiuderà i battenti. Tracciando un percorso senza precedenti nella letteratura televisiva al femminile, la serie, lanciata in Italia da Amazon Prime Video, ha proposto un linguaggio unico nel suo genere e regalato al panorama televisivo internazionale un prodotto che avrà vita lunga. «Non vogliamo trattenerci più del dovuto», ha spiegato Sherman Palladino a Variety, «Midge ha un viaggio da intraprendere e abbiamo ben chiaro il percorso narrativo ed emotivo che vogliamo regalarle».

Better call Saul

Rinnovato a gennaio 2020 per la sesta e ultima stagione, l’apprezzatissimo prequel di Breaking Bad ha attraversato non poche difficoltà nella produzione degli episodi che, dal 19 aprile 2022, verranno rilasciati su Netflix. Come per Stranger Things, si opterà per un lancio a blocchi: la prima parte vedrà la luce ad aprile, la seconda a luglio. In ogni caso, al di là dei dettagli di logistica, lo showrunner Peter Gould ha promesso grandi colpi di scena e storyline che potrebbero mettere addirittura in discussione il finale della serie madre. Il racconto partirà, chiaramente, dall’ultima scena del quinto capitolo: Nacho e Lato raggiungono Don Eladio, deciso a dare il suo benestare al futuro degli affari di Salamanca. Per scoprire il resto, tocca aspettare ancora qualche settimana. O, forse, qualche spoiler in anteprima.

Grace and Frankie

Dopo 7 stagioni, anche su Grace and Frankie, la serie più longeva di Netflix, è ora di far cadere il sipario. Co-ideata da Marta Kauffmann, una delle creatrici di Friends, la commedia che vede protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin e che trova nel rapporto e nelle dinamiche tra le due estrose protagoniste il suo punto di forza, ha fatto il suo corso e gli ultimi 12 episodi del finale di stagione debutteranno sulla piattaforma di streaming a partire dal 29 aprile 2022. Si distribuiranno equamente risate e momenti di riflessione profondi su un tema come l’omosessualità nella terza età che, in genere, la televisione tende a ignorare.

Killing Eve

Passione, vendetta e abiti talmente glamour da monopolizzare le ricerche sui browser e su Lyst, dettando tendenza. Killing Eve (in onda su Sky dal 27 febbraio e su TimVision dal 28) è giunto al suo atto finale con la quarta stagione ma tutto quello che le sue storyline hanno generato rimarrà un evergreen. Spogliatasi dei panni dell’iconica cardiochirurga Christina Yang, che l’ha consacrata al successo, Sandra Oh ha incanalato tutto il suo talento nella costruzione del personaggio di Eve Polastri, restituendo agli aficionados una spy story d’alto livello, tra atmosfere degne di Tarantino e la suspense di un crime, tra misteri e ossessioni.

L’Amica Geniale

Dopo il grande successo del terzo capitolo, Storia di chi fugge e di chi resta, la serie ispirata alla tetralogia di Elena Ferrante si avvia alla sua naturale conclusione, con lo sviluppo delle trame contenute nel quarto e ultimo libro, Storia della bambina perduta, previsto per il 2023. Niente più Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Lila e Lenù: ad attendere il pubblico di Rai Uno ci saranno, infatti, due nuove attrici, perfette per dare vita alla versione più adulta delle due amiche. Ma l’immaginario del rione, tra dialetto, umanità e storture, non perde la sua magia, fatta di poche luci e tante ombre.

The Last Kingdom

Brutte notizie per i fan di The Last Kingdom: il dramma storico targato BBC e ambientato durante il regno di Alfredo il Grande, re del Wessex, è ormai prossimo allo stop. Con la quinta stagione, su Netflix dal 9 marzo 2022, le peripezie di Uhtred di Bebbanburg, guerriero nato sassone ma cresciuto come un danese nell’Inghilterra del IX e X secolo, abbandoneranno definitivamente il piccolo schermo, lasciando a bocca asciutta chi aveva creduto e sperato in un prosieguo. Eppure non tutto è perduto: regista e produttori, infatti, hanno parlato di un film conclusivo per la saga. Tocca vedere se rimarrà un proposito o diventerà realtà.

Peaky Blinders

Tremate, i Peaky Blinders stanno per tornare. E, stavolta, per l’ultima tranche del viaggio. Dal 10 giugno 2022, su Netflix, la sesta stagione sarà pronta a prestarsi a lunghe sessioni di binge watching e i risvolti che la trama prenderà aiuteranno i telespettatori a dimenticare, anche solo per la durata dei 6 episodi previsti, l’addio imminente. Ideata da Steve Knight, la storia della gang capeggiata da Thomas Shelby, negli anni, ha raccolto una pioggia di consensi e macinato visualizzazioni e numeri da record. Merito del ritmo della narrazione e delle scelte di casting più che azzeccate. Una su tutti: quella di Cillian Murphy, volto e voce del protagonista.

Ozark

Anche per Ozark la resa dei conti è ormai alle porte. Il dramma, rinnovato per una quarta e ultima stagione che verrà spalmata tra 2022 e 2023 e divisa in due parti da sette episodi ciascuna (la prima su Netflix dal 21 gennaio 2022, la seconda prevista per l’estate 2022), segnerà l’ultima tappa del viaggio dei Byrde che, ormai lasciata alle spalle la tranquilla vita nei sobborghi di Chicago, ha fatto del crimine un affare di famiglia, trasformandolo in un vero e proprio business. Riusciranno a staccarsi dal cartello messicano dei Navarro? Sapranno rimanere uniti nonostante la piega che sembra aver preso la loro apparentemente ordinaria quotidianità? Nessuna anticipazione, meglio mettersi comodi e godersi l’ultima curva.