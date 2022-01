Serie Netflix gennaio 2022: le prossime uscite

Quali sono le serie in arrivo su Netflix a gennaio 2022? Ecco una breve guida ai titoli che approderanno sulla piattaforma streaming durante il primo mese del nuovo anno.

Serie Tv in arrivo su Netflix a gennaio 2022

Gennaio 2022 di Netflix è pronto a sorprendere gli spettatori con tanti nuovi titoli in uscita. Tra le novità più attese di gennaio 2022 troviamo senza alcun dubbio la quarta stagione di Ozark e la miniserie con Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Per quanto riguarda le serie TV, il primo dell’anno si apre con il rilascio di ben sei nuovi contenuti. Si tratta di “Incastrati”, la serie di Ficarra e Picone, “Operazione amore”, giunta alla terza stagione, e al seso capitolo di “Superstore”. Ma parliamo anche dell’attesissima “The Good Doctor”, alla quarta stagione, e del dodicesimo capitolo di “The Big Bang Theory”, oltre che di “Manifest”.

Il 2 gennaio invece arriva “For Life”, mentre per l’epifania Netflix regala agli abbonati la seconda parte della prima stagione di “The Club”. Il 10 gennaio è la volta di “Undercover”, giunta alla terza stagione. Mentre il 13 gennaio sparca sulla piattaforma l’attesa serie “The Journalist”. Il giorno immediatamente successivo vediamo ben tre titoli aggiungersi al catalogo di Netflix. Parliamo di “Archive 18”, “The House”, e della terza stagione, nonché conclusiva di “After Life”.

Dal 10 al 19 gennaio si aggiungono invece “DOTA: Dragon’s Blood – Libro 2”, “Too Hot to Handle”, “Viaggi Prelibati: Messico” e “El Marginal”, stagione 4. Successivamente è la volta di “Ozark – Stagione 4”, rilasciato il 21 gennaio. Mentre il 25 approdano su Netflix “Neymar: il caos perfetto” e “Snowpiecer”, stagione 3. Ma non finisce qui, perché nel giro di due giorni ben altri 6 titoli saranno disponibili per gli affezionati a Netflix. Si tratta di “Soy Georgina”, “In From the Cold”, “La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra”, “The Orbital Children”, “Getting Curious with Jonathan Van Ness”, “non siamo più vivi”.