Dopo il doppio anticipo del venerdì (Como-Frosinone 0-2 e Brescia-Crotone 2-2), la terza giornata del campionato di calcio di Serie B ha offerto agli appassionati della cadetteria un ricchissimo programma nel pomeriggio di sabato. Ecco come sono andate le cinque partite con calcio d’inizio alle 14, in attesa del risultato di Vicenza-Pisa (in programma alle 16) e di Cittadella-Pordenone (18.30). Chiuderà poi la giornata il posticipo Parma-Cremonese (domenica, 20.30). Ecco come sono andate le cinque partite con calcio d’inizio alle 14.

Serie B, Perugia-Cosenza 1-1

Dopo il successo ottenuto contro il Vicenza, il Cosenza andava a caccia dei primi punti lontano dal Marulla nella sfida contro il Perugia: ne ha ottenuto uno grazie al sinistro all’incrocio di Situm al 67’, che ha pareggiato il gol di testa di Rosi, arrivato al 51’ della partita.

Serie B, Monza-Ternana 1-1

Pareggio ormai insperato per le Fere in quel di Monza. I brianzoli sono andati in vantaggio con Mota Cavalho al quinto minuto e poi non hanno chiuso la partita nel primo tempo. La seconda frazione ha visto la Ternana collezionare buone occasioni, fino al pari messo a segno da Capone, risultato tutto sommato giusto.

Serie B, Reggina-Spal 2-1

Calabresi in vantaggio al 16′ con il veterano Hetemaj, poi pareggio della Spal con Esposito al 36esimo minuto su calcio di rigore, dopo tante polemiche e un primo tentativo parato da Micai ma fatto ripetere dal direttore di gara. Il risultato finale è frutto della rete di Montalto, che è stato decisivo per la Reggina partendo dalla panchina.

Serie B, Ascoli-Benevento 0-2

L’ex capolista Ascoli si è arresa Benevento, una delle squadre più attrezzate della cadetteria. Basta dare un’occhiata al tabellino per la conferma: a segno sono infatti andati Sau al 15’ e Insigne al 25’. Una gara piacevole ma terminata con un netto 0-2 quella del Picchio, che ha visto i padroni di casa incassare il primo ko in campionato.

Serie B, Lecce-Alessandria 3-2

Gara emozionante al Via del Mare tra Lecce e Alessandria, con un tabellino da ottovolante. In vantaggio i padroni di casa al 13’ con Tuia, a cui ha replicato dopo due giri di orologio Corazza. Gli ospiti hanno messo la freccia al 57’ con Ba, ma il finale del Lecce non ha lasciato scampo ai piemontesi: che si sono arresi ai gol di Rodrigues (86’) e Coda (95’).