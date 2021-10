Serie A, Verona-Juventus: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo Atalanta-Lazio, il sabato di campionato prosegue con Hellas Verona-Juventus, che scendono in campo al Bentegodi alle ore 18. Una sfida che, guardando le panchine, mette di fronte due tecnici legati ad Andrea Pirlo: Igor Tudor, suo vice l’anno scorso a Torino, e Allegri, che lo ha sostituito in estate dando avvio alla sua seconda vita bianconera. Il problema, per i tifosi, è che mentre Max non ha ancora trovato la quadra, davanti stanno correndo a velocità folle: a meno di miracoli sportivi, la Juve è praticamente già fuori dalla lotta scudetto. Un altro scherzetto da parte del Verona (siamo pur sempre ad Halloween) sarebbe fatale. Probabili formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita.

Serie A, Verona-Juventus: probabili formazioni

Nel Verona sono due i dubbi per Tudor. In difesa ballottaggio tra Ceccherini e Dawidowicz, mentre a centrocampo si contendono la maglia da titolare Tameze e Ilic. In attacco torna dal primo minuto Simeone. Caprari favorito su Lasagna. Allegri, che ha perso il pupillo De Sciglio per un mese, sembra invece non stravedere per Chiesa e concede un turno di riposo all’ex viola, effettivamente apparso in calo nelle ultime uscite. Torna Bernardeschi ma parte dalla panchina, fuori ancora per infortunio Kean. Attenzione in attacco, dove potrebbe giocare dal primo minuto il brasiliano Kaio Jorge. Maglia da titolare anche per il connazionale Arthur, a cui fa spazio Locatelli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Kaio Jorge, Dybala.

Serie A, Verona-Juventus: chi arbitra

La partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus è stata affidata a Marinelli. Ad assistere il direttore di gara saranno Margani e Scatragli. Quarto ufficiale Cosso. L’arbitro al Var è Valeri, coadiuvato davanti ai monitor da Valeriani.

Serie A, Verona-Juventus: dove vedere la partita

La partita Hellas Verona-Juventus, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.