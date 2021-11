Serie A, Venezia-Roma: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Venezia e Roma, la grande bellezza delle nostre città agli occhi, per esempio, degli americani. E a stelle e strisce sono proprio le due proprietà di Venezia FC e AS Roma, club che disputano il campionato con ambizioni ovviamente differenti. Lagunari tornati nella massima serie dopo tanto tempo e decisi a rimanerci, giallorossi in piena corsa per la Champions League. Sarà una sfida interessante, anche in panchina, tra un tecnico nemmeno 40 enne come Zanetti e un mostro sacro come Mourinho. Curiosità: la Roma è la squadra che ha effettuato più tiri nella Serie A in corso, ben 195, mentre il Venezia è quella che ne ha tentati di meno, appena 95. Calcio d’inizio ore 12.30.

Venezia-Roma, probabili formazioni

Zanetti si affida la tridente formato da Aramu, Henry e Okereke, in mezzo c’è Crnigoj, fresco di rinnovo di contratto, dietro Caldara è in vantaggio per affiancare l’inamovibile Ceccaroni. Ai box per infortunio i vari Vacca, Johnsen, Fiordilino, Lezzerini e Ala-Myllymaki. Sempre fuori Spinazzola, Smalling e Viña, Mourinho si affida alla miglior Roma possibile di campionato: in campo tutti i titolarissimi, con Calafiori terzino sinistro ed El Shaarawy, in gol in Conference League, pronto a prendere il posto sulla trequarti di Pellegrini, ancora non al massimo.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. All: Zanetti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All: Mourinho.

Venezia-Roma, chi arbitra

La partita del Penzo tra Venezia e Roma sarà diretta da Aureliano. Ad assistere l’arbitro Bottegoni e Fiore, quarto ufficiale Serra. Al Var ci sarà Fabbri, coadiuvato da Preti.

Venezia-Roma, dove vedere la partita

La partita tra Venezia e Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN la telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. Sky affiderà invece il racconto del match a Riccardo Gentile, con Lorenzo Minotti seconda voce.