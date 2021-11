Serie A, Venezia-Inter: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo aver battuto il Napoli, riaprendo così la corsa scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi gioca in trasferta a Venezia nella partita che chiude il sabato di campionato. Una sfida dal pronostico a senso unico, ma attenzione: la squadra di Paolo Zanetti, giovane, spensierata e in palla fisicamente, non parte sconfitta contro nessuno. Curiosità: l’ultima sfida al Penzo in Serie A (27 gennaio 2002) terminò con un 1-1 firmato Vieri-Maniero. Il Venezia segnò su un calcio di rigore molto contestato per un tuffo piuttosto evidente in area, ammesso in seguito dallo stesso attaccante, che poi lo aveva anche trasformato.

Venezia-Inter, probabili formazioni

Consueto 4-3-3 per Zanetti. Il tecnico più giovane della Serie A ha tutti i titolari a disposizione: potrebbe far riposare Henry, proponendo un attacco a tre formato da Aramu, Okereke e Johnsen. A centrocampo Ampadu, Vacca e Busio. Inzaghi deve fare a meno di de Vrij e punta ancora su Ranocchia al centro della difesa. Solito modulo anche per lui, 3-5-2 d’ordinanza: i dubbi riguardano essenzialmente le fasce, dove potrebbe esserci turnover. A destra Dumfries è pronto a fare respirare Darmian, mentre sulla sinistra Dimarco può dare il cambio a Perisic.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All: Zanetti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

Dagli archivi. 16 maggio 1999: Venezia 3-1 Inter. Il capolavoro di Recoba suggella la rimonta del Venezia, dall’ultimo posto a Natale fino alla zona salvezza nella penultima giornata di Serie A. Il canto del cigno di “El Chino” allo Stadio Penzo.#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/8U8stRrOJR — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) November 26, 2021

Venezia-Inter, chi arbitra

La sfida tra Venezia e Inter sarà arbitrata da Marinelli. Assistenti Di Vuolo e Galetto, quarto uomo Gariglio. Al Var ci sarà Irrati, coadiuvato da Carbone.

Venezia-Inter, dove vedere la partita

La partita tra Venezia e Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN a raccontare il match del Penzo sarà Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani al commento tecnico. Su Sky telecronaca di Dario Mastroianni, affiancato dalla “seconda voce” Francesco Guidolin.