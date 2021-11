Serie A, Udinese-Genoa: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La domenica di campionato inizia con il lunch match che vede scendere in campo alla Dacia Arena i padroni di casa dell’Udinese, opposti al Genoa. I friulani, dopo un buon inizio, stanno vivendo una flessione e dopo la sconfitta contro il Torino si trovano a +5 dalla zona retrocessione. Proprio dove è ancora impantanato il Genoa, terzultimo a soli 9 punti e alla ricerca di un’immediata inversione di tendenza. Quella di domenica 28 novembre sarà la seconda panchina in Serie A per Shevchenko, alla ricerca della prima vittoria da allenatore di club. Le cose da sapere su Udinese-Genoa, in programma alle ore 12:30 di domenica 28 novembre: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Udinese-Genoa, probabili formazioni

Nel 4-2-3-1 di Gotti, Perez è in ballottaggio con Udogie per quanto riguarda la corsia di destra. In mediana, invece, Makengo e Arslan si giocano il posto accanto all’intoccabile Walace. In attacco fiducia a Beto, assistito da Deulofeu e Pereyra, che però potrebbe anche arretrare a centrocampo se giocasse Pussetto. Shevchenko deve fare ancora a meno di elementi importanti, come Criscito, Caicedo e Destro. In attacco fiducia al veterano Pandev affiancato da Ekuban, in mezzo Sturaro e Sabelli in vantaggio su Hernani e Ghiglione. L’allenatore ucraino dovrebbe schierare il Genoa con un 3-5-2.

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Becao, Nuytinck, Samir; Makengo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto. All: Gotti.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Roovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All: Shevchenko.

Udinese-Genoa, chi arbitra

Udinese-Genoa sarà arbitrata da Meraviglia, coadiuvato da Scatragli e Muto. Quarto ufficiale Minelli. Davanti ai monitor del Var ci sarà Mazzoleni, affiancato da Carbone.

Udinese-Genoa, dove vedere la partita

La partita tra Udinese e Genoa sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. SU DAZN telecronaca di Andrea Calogero, con commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky racconto del match affidato a Davide Polizzi, seconda voce Nando Orsi.