Serie A, Udinese-Bologna, Genoa-Sassuolo, Empoli-Atalanta: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 15.

Udinese-Bologna, Genoa-Sassuolo, Empoli-Atalanta. Sono queste le tre partite dell’ottava giornata di Serie A in programma alle 15. Ecco chi scenderà in campo, gli arbitri designati per le gare e la piattaforma su cui saranno trasmesse in diretta.

Udinese-Bologna: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

L’Udinese ha perso sette delle ultime dieci partite di A alla Dacia Arena, rimanendo a secco di gol sei volte. Affronterà un Bologna che non vince fuori da marzo.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All: Gotti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All: Mihajlovic

L’arbitro di Udinese-Bologna sarà Abisso, coadiuvato da Bottegoni e Raspollini. Quarto ufficiale Cosso. Al Var Doveri, insieme a Imperiale. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Alberto Santi, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Genoa-Sassuolo: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Il Sassuolo, protagonista di un avvio non eccezionale, cerca tre punti a Marassi, dove ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa, con un punteggio complessivo di 9 reti a 2.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Sabelli, Vasquez, Masiello, Cambiaso; Badelj, A. Touré; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All: Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All: Dionisi

L’arbitro designato per Genoa-Sassuolo è Chiffi. Assistenti Mondin e Della Croce, quarto uomo Miele. In sala Var Fabbri, coadiuvato da Liberti. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Federico Zanon e l’ex calciatore Emanuele Giaccherini seconda voce.

Empoli-Atalanta: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

In casa dei toscani il bilancio è perfettamente in equilibrio per quanto riguarda le sfide di Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi nei nove precedenti. L’Atalanta, favorita, spera di portare le statistiche dalla sua.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Henderson, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All: Andreazzoli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All: Gasperini

Il direttore di gara di Empoli-Atalanta sarà Serra. Assistenti Rossi e Fiore. Quarto ufficiale Camplone. Al Var Banti, assistito da Carbone. La partita del Castellani sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni, mentre per il ruolo di commentatore tecnico è stato scelto Marco Parolo.