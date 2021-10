Serie A, Torino-Sampdoria: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La partita che alle 20.45 chiude il sabato di campionato vede contro Torino e Sampdoria, due club che in momenti diversi hanno scritto pagine importanti del nostro calcio, ma che negli ultimi anni certo non stanno brillando. Sorride però abbastanza il Toro, che con Juric al timone sembra destinato a una salvezza tranquilla. Più tribolato l’avvio dei blucerchiati sotto la guida di D’Aversa: appena 4 i punti ottenuti nelle ultime 5 gare. In Serie A il bilancio dei confronti tra piemontesi e liguri è davvero equilibrato: 46 le vittorie del Torino, altrettanti i pareggi e 42 successi doriani. L’ultima volta in casa dei granata è finita 2-2, con reti di Belotti, Candreva, Quagliarella e Meité. Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita.

Serie A, Torino-Sampdoria: probabili formazioni

Juric non si dovrebbe discostare molto dal 3-4-2-1 visto contro il Milan. Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva a tre con Djidji, Bremer e Rodriguez. Singo e Aina esterni di centrocampo, Lukic e Pobega al centro. Praet e Brekalo agiranno sulla trequarti, a supporto di uno tra Sanabria e Belotti (che parte dietro). D’Aversa ritrova i terzini Bereszynski e Augello. Centrocampo con Thorsby, Adrien Silva e Ekdal, mentre in avanti dovrebbe giocare l’ex Quagliarella, in vantaggio su Caputo, affiancato da Candreva e Gabbiadini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All: Juric

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All: D’Aversa



Serie A, Torino-Sampdoria: chi arbitra

La partita dell’Olimpico tra Torino e Sampdoria è stata affidata a Forneau. Ad assistere il direttore di gara saranno Peretti e Sechi. Quarto uomo Colombo. L’arbitro al Var è Di Bello, coadiuvato ai monitor da Ranghetti.

Serie A, Torino-Sampdoria: dove vedere la partita

La partita Torino-Sampdoria, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky, che la rende disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN, telecronaca di Riccardo Mancini affiancato dalla seconda voce Massimo Gobbi. Su Sky il racconto del match sarà di Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.