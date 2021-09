Serie A: Torino-Lazio, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la partita

Nella partita valida per la quinta giornata di Serie A, il Torino ospita la Lazio. La squadra di Juric arriva dalla vittoria esterna contro il Sassuolo. Invece, i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, partiti bene, vorranno cambiare passo dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio in casa contro il Cagliari.

Torino-Lazio, dove vedere la partita

Fischio d’inizio alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita Torino-Lazio verrà trasmessa su DAZN e in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per DAZN la telecronaca dell’evento è stata affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Alessandro Budel. A seguire la partita per Sky sarà invece Riccardo Gentile affiancato da Giancarlo Marocchi.

Torino-Lazio, come scendono in campo

Torino, probabile formazione

Il 3-4-2-1 è il modulo di Ivan Juric che dovrà fare a meno di Praet per infortunio. Rischia anche Pjaca, match-winner nell’ultimo match con il Sassuolo, alle prese con un leggero affaticamento muscolare. A completare il terzetto offensivo con Brekalo e Sanabria dovrebbe dunque essere Linetty. Da valutare le condizioni di Izzo e Verdi, entrambi possibili rientranti contro la Lazio, mentre Ansaldi è pienamente recuperato dai suoi fastidi muscolari e si giocherà una maglia da titolare sulla fascia sinistra con Ola Aina.

Torino: V.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

Lazio, probabile formazione

Leggero turnover in casa Lazio in vista del match contro il Torino. Squadra che scenderà in campo con il 4-3-3 dove i ballottaggi sono principalmente sulle fasce. Lazzari è in vantaggio su Marusic e Radu potrebbe sostituire Hysaj. A centrocampo possibile riposo anche per Lucas Leiva, con Cataldi che si candida a una maglia da titolare dopo il gol nei minuti finali contro il Cagliari. In attacco non ci sarà Zaccagni, out per infortunio, confermati Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; S.Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Torino-Lazio, chi arbitra la partita

Rosario Abisso dirigerà la partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Torino e Lazio. Ad assisterlo saranno Tegoni e Vono, Marcenaro sarà il quarto ufficiale. Al Var ci sarà Orsato coadiuvato da Vivenzi.