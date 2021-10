Serie A, Torino-Genoa: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

La nona giornata di campionato si apre con Torino-Genoa, che scendono in campo allo Stadio Olimpico alle 18.30 di venerdì 22 ottobre. Una sfida interessante, tra due club che hanno scritto la storia del nostro calcio, ma che ultimamente hanno vissuto stagioni davvero tribolate. Juric si trova di fronte al suo passato, essendo stato l’allenatore del Grifone in ben tre diverse occasioni tra il 2016 e il 2018, prima di prendere in mano le redini del Verona. Se la dovrà tatticamente contro Ballardini, che curiosamente sta vivendo la terza esperienza da tecnico rossoblu. Al Genoa il tre punti servirebbero come il pane, dato che non vince dal 12 settembre, poco meglio sta andando il Torino, che non centra la vittoria dal 17 dello stesso mese.

Torino-Genoa, le probabili formazioni

La novità di formazione più rilevante per il Torino di Juric poteva essere Belotti dal primo minuto. E invece no, gioca Sanabria. Conferma per i trequartisti Linetty e Brekalo, mentre Mandragora è ko: a comporre la linea mediana saranno Pobega e Lukic. Al centro della difesa il totem Bremer. Ballardini affida la regia a Badelj, con Touré e Rovella ai fianchi. In attacco impossibile tenere fuori il Destro di questa stagione, che dovrebbe fare coppia con Ekuban, in leggero vantaggio su Pandev. Tra i pali c’è il grande ex Sirigu.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban. All. Ballardini

LEGGI ANCHE: Fantacalcio, i consigli per la nona giornata di Serie A

Torino-Genoa, chi arbitra

L’arbitro di Torino-Genoa è Giacomelli. Assistenti Lo Cicero e Di Iorio, quarto ufficiale Meraviglia. Al Var c’è Abisso, coadiuvato da Giallatini.

Torino-Genoa, dove vedere la partita

La partita tra Torino e Genoa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti della stagione 2021/22. Tecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.