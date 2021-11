Serie A, Spezia-Torino: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo l’anticipo del venerdì Empoli-Genoa la dodicesima giornata di campionato prosegue con Spezia-Torino, in programma allo stadio Picco sabato 6 novembre alle ore 15. Nell’unica sfida disputata in casa in Serie A contro il Toro, i liguri si sono imposti 4-1 nella passata stagione (e vittoria anche nel campionato di guerra del 1944, come Vigili del Fuoco di La Spezia). Granata reduci da un brutta sconfitta contro la Sampdoria per 3 a 0, lo stesso risultato negativo in cui sono incappati gli aquilotti a Firenze. Curiosità: i due allenatori, Ivan Juric e Thiago Motta, sono stati compagni di squadra nel Genoa 2008/09 che, guidato da Gasperini, arrivò al quinto posto, miglior piazzamento ottenuto dal Grifone nell’era dei tre punti.

Spezia-Torino, probabili formazioni

Lo Spezia, che non riesce a mantenere la porta inviolata da 27 match, ha la peggior difesa della Serie A con 26 goal subiti in 11 gare. Di fronte il Torino, che dovrebbe ritrovare il suo bomber Belotti dal primo minuto. Out per infortunio Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sena e Sher, Motta sceglie Strelec, Salcedo e Gyasi sulla trequarti e il tandem Maggiore-Kovalenko in mediana. Juric dovrà fare a meno dello squalificato Pobega, grande ex della partita, e anche di Mandragora. In mezzo chance per Rincon a fianco di Lukic. Praet non ha recuperato, accanto a Linetty sulla trequarti….

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola. All: Thiago Motta

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Lukic, Ola Aina; Linetty, Praet; Belotti. All: Juric

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spezia Calcio (@acspezia)

Spezia-Torino, chi arbitra

La partita tra Spezia e Torino sarà diretta dall’arbitro Orsato. Assistenti di linea Raspollini e Moro, quarto ufficiale Baroni. Al Var Nasca, coadiuvato davanti ai monitor da Tegoni.

Spezia-Torino, dove vedere la partita

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata i diritti televisivi della stagione 2021/22. Telecronaca di Andrea Calogero, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.