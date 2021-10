Serie A, Spezia-Salernitana: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Spezia-Salernitana. È questa la partita che, dopo la sosta per le nazionali, inaugura l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A. Uno scontro salvezza, inedito nella massima serie, mentre le due squadre si sono sfidate 18 volte in B, con un bilancio leggermente a favore dei liguri: nove vittorie, due pareggi, sette successi campani. L’ultimo precedente tra le due squadre al Picco risale al 29 dicembre 2019, quando gli aquilotti s’imposero sui granata per 2 a 1 grazie ai goal di Ragusa e Gyasi. Spezia-Salernitana, calcio d’inizio alle 15, vede scendere in campo al Picco due tra le difese più perforate del campionato. Nelle prime sette giornate la Salernitana ha subito 15 reti e lo Spezia ne ha incassate addirittura 19. Probabili formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita.

Spezia-Salernitana, le probabili formazioni

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Bastoni, out al pari di altri giocatori fermati dagli infortuni, come Amian, Bourabia, Colley ed Erlic. Provedel sarà titolare, come Kovalenko in mezzo al campo dove torna Maggiore. Treqaurti con Antiste, Verde e Gyasi a supportare Manaj. Castori, senza l’infortunato Ribery, dà fiducia a Kastanos che giostrerà sulla trequarti alle spalle di un tandem formato da Simy (ancora a secco in campionato) e Djuric.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bertola; Maggiore, Kovalenko; Verde, Antiste, Gyasi, Manaj.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Kastanos; Simy, Djuric. All. Castori

Spezia-Salernitana, chi arbitra

Spezia-Salernitana sarà arbitrata da Massa, assistito al Picco da Passeri e Lombardi. Quarto uomo Maggioni. In sala Var ci sarà Valeri, coadiuvato da Lo Cicero.

Spezia-Salernitana, dove vedere la partita

La sfida Spezia-Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Mancini, con l’ex calciatore Fabio Bazzani al commento tecnico.