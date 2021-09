Serie A: Spezia-Milan, formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Milan per continuare a segnare, Spezia per tornare alla vittoria, sognata e poi sfumata contro la Juventus. Sono solo nove i precedenti tra le due squadre: l’anno scorso al Picco è finita 2-0 per i padroni di casa, con due reti di altrettanti spezzini doc, Bastoni e Maggiore. I rossoneri arrivano al match con 13 punti in classifica, frutto di quattro successi e un pari. Ancora imbattuto in campionato (l’unica sconfitta stagionale è arrivata contro il Liverpool), in caso di vittoria il Milan andrebbe momentaneamente da solo in testa alla classifica.

Spezia-Milan, le formazioni

Turnover per Pioli, che fa ruotare le sue pedine più importanti visti gli impegni ravvicinati di queste settimane. In attacco c’è dal primo minuto il recuperato Giroud, con alle spalle a sorpresa Maldini. In mediana fanno coppia Kessié eTonali: l’italiano vive un ottimo momento di forma e dunque non va in panchina. Dietro a destra gioca Kalulu, in mezzo assente Kjaer tocca a Romagnoli fare coppia con Tomori. Out invece Bakayoko. Si rivedrà in campo a metà ottobre. Nello Spezia, il tecnico Thiago Motta dà fiducia all’attaccante Nzola, assistito dal terzetto Antiste in rete contro la Juve per il momentaneo 2 a 1), Maggiore e Gyasi. Bourabia-Ferrer in mezzo al campo e difesa confermata in blocco, così come Zoet in porta.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Antiste, Maggiore, Gyasi; Nzola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.

Spezia-Milan, chi arbitra

Spezia-Milan è stata affidata all’arbitro Manganiello, che al Picco sarà coadiuvato da Imperiale e Vecchi, con Meraviglia quarto uomo. Al Var Orsato, assistito da Bindoni.

Spezia-Milan, dove vedere la partita

La partita delle 15 Spezia-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e l’ex milanista Massimo Ambrosini come seconda voce.