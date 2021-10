Serie A, Sassuolo-Venezia: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Dopo Salernitana-Empoli, il sabato di campionato prosegue con Sassuolo-Venezia, incontro tra due squadre partite con ambizioni diverse, ma al momento appaiate in classifica a quota 8 punti. Gli emiliani dopo il cambio di allenatore arrivato in estate (via De Zerbi, dentro Dionisi) stanno faticando a trovare la propria identità, mentre i lagunari, freschi di prima vittoria stagionale al Penzo, appaiono in grande fiducia e in ottima condizione fisica. Curiosità: Sassuolo e Venezia non si sono mai incrociati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Calcio d’inizio ore 18. Probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Sassuolo-Venezia, le probabili formazioni

Boga si è allenato ancora a parte e non dovrebbe partire dall’inizio. In attacco certa la presenza di Scamacca, non quella di Raspadori alle sue spalle, in ballottaggio con Defrel. Per il resto la formazione di Dionisi è fatta: Maxime Lopex e Frattesi in mezzo, Consigli in porta, Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in difesa. Nel Venezia gioca ancora Romero tra i pali, confermatissimo sulla fascia Haps protagonista di una super prestazione contro la Fiorentina, così come Ampadu e Busio. Attacco con Aramu, Henry e Okereke.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Djuricic; Scamacca. All. Dionisi

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Sassuolo-Venezia, chi arbitra

La direzione di gare di Sassuolo-Venezia è stata affidata a Di Martino. Ad affiancare l’arbitro gli assistenti Pagliardini e Affatato, mentre come quarto ufficiale c’è Cosso. In sala Var Mazzoleni, coadiuvato da Colombo.

Sassuolo-Venezia, dove vedere la partita

La sfida tra Sassuolo e Venezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. A raccontare la partita sarà Andrea Calogero, affiancato dalla seconda voce Stefan Schwoch, ex attaccante che proprio con la maglia del Venezia segnò nel 1998/99 i suoi unici gol (due) in Serie A (con 135 è il marcatore più prolifico nella storia della B).