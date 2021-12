Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan: formazioni, arbitro e dove vedere le partite delle 20:45

Per la giornata numero 15 di Serie A sono in programma due partite, alle 20:45 di mercoledì 1 dicembre: Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan. Nel primo match, la capolista è di scena in Emilia, alla ricerca di altri tre punti nel cammino verso il sogno-scudetto. Nel secondo, il Diavolo prova a fare bottino contro il Grifone, allenato dal grande ex Shevchenko. Probabili formazioni, arbitri designati e dove vedere le partite: tutte le cose da sapere.

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Nel Sassuolo, Dionisi ha il dubbio tra Muldur-Toljan sull’out destro difensivo, mentre Rogerio dovrebbe riprendersi la sua corsia sinistra. L’ex Chiriches dovrebbe giocare titolare al centro della difesa. In mediana potrebbe dare forfait Matheus Henrique, ottimo contro il Milan: pronto Traoré. Scamacca al centro dell’attacco, Boga non convocato. Nel Napoli, Spalletti va verso la conferma in blocco dell’undici che ha travolto la Lazio. Unico dubbio sul lato destro dell’attacco: in ballottaggio Lozano e Elmas. Politano negativo al Covid, è di nuovo arruolabile. Non convocato Manolas per gastroenterite.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All: Dionisi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All: Spalletti.

L’arbitro del match del Mapei Stadium sarà Pezzuto. Assistenti Alassio e Liberti, quarto ufficiale Di Martino. Al Var Nasca, affiancato da De Meo. Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. Telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato dalla “seconda voce” Francesco Guidolin.

Genoa-Milan: probabili formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Shevchenko, che deve fare ancora a meno di Destro e Caicedo, in attacco potrebbe lasciare in panchina Pandev, per dare fiducia a Bianchi come partner di Ekuban. Ballottaggio Sabelli-Ghiglione sulla destra. Nel Grifone, sempre out Criscito, Maksimovic, Fares e Kallon. Nel Milan sono invece assenti Romagnoli (squalificato), Giroud e Bennacer, non convocato per labirintite. In difesa rientra Tomori, in mezzo al campo coppia Kessie-Tonali, in attacco Ibrahimovic sarà supportato da Saelemaekers, Messias e Krunic.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All: Shevchenko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic. All: Pioli.

Per il match di Marassi è stato designato l’arbitro Sacchi. Assistenti Vivenzi e Lo Cicero, quarto uomo Ayroldi. Al Var c’è Banti, coadiuvato da Di Vuolo. Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. La telecronaca di Genoa-Milan su DAZN è stata affidata a Stefano Borghi, con Simone Tiribocchi seconda voce. Su Sky Sport, invece, il racconto del match sarà di Riccardo Gentile, con Nando Orsi al commento tecnico.