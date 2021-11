Serie A, Sassuolo-Cagliari: formazioni, arbitro, orario e dove vedere la partita

Sassuolo in posizione tranquilla in classifica, Cagliari invece tristemente sul fondo della classifica, con appena 6 punti raccolti in 12 incontri. Sono queste squadre le protagoniste del lunch match di domenica 21 novembre, calcio d’inizio alle 12:30. Qualche curiosità statistica: i sardi non hanno mai vinto fuori casa a Sassuolo, o meglio a Reggio Emilia. In sette incontri, i neroverdi hanno infatti ottenuti due vittorie e cinque pareggi. E tra casa e trasferta, Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A in cui si sono affrontate. Le cose da sapere.

Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni

Nel Sassuolo, Dionisi dovrebbe recuperare Boga e Djuricic, che comunque al massimo partiranno dalla panchina. Sempre fuori invece Obiang e Romagna. In attacco Scamacca potrebbe agire da centravanti, con Berardi, Traoré e Raspadori a sostegno sulla trequarti. Recuperi importanti per Mazzarri, che riavrà finalmente a disposizione Dalbert e Keita dopo i rispettivi problemi. Il primo dovrebbe partire titolare sulla sinistra del centrocampo, mentre il secondo si candida a scalzare l’ex Pavoletti in attacco e a formare così la coppia offensiva con Joao Pedro: per il brasiliano, con cittadinanza italiana, in settimana ci sono state delle voci “azzurre”. In difesa titolare Ceppitelli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Traoré, Raspadori; Scamacca. All: Dionisi.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All: Mazzarri.

Sassuolo-Cagliari, chi arbitra

La partita tra Sassuolo e Cagliari sarà arbitrata da Baroni. Assistenti Meli e Vecchi, quarto ufficiale Zufferli. Al Var Mazzoleni, coadiuvato da Di Vuolo.

Sassuolo-Cagliari, dove vedere la partita

La sfida che va in scena a Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN telecronaca di Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Sergio Floccari. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà affidata a Dario Massara, affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.