Serie A, Sampdoria-Verona e Empoli-Fiorentina: formazioni, arbitri e dove vedere le partite delle 15

Sono inusualmente due la partite in programma alle 15 di questo sabato di campionato: dopo l’anticipo del venerdì Cagliari-Salernitana, la 14esima giornata di Serie A prosegue con Sampdoria-Verona e Empoli-Fiorentina, due match che vedono di fronte una squadra con ambizioni europee con un’altra che, invece, ha in testa la salvezza. Probabili formazioni, arbitri e dove vedere le partite. Le cose da sapere.

Sampdoria-Verona: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Padroni di casa in affanno ma in risalita, ospiti in grandissima forma. E pure belli da vedere. Nella Sampdoria, dopo i tre punti ottenuti a Salerno, D’Aversa non dovrebbe cambiare molto il 4-4-2 vincente visto all’Arechi. Coppia d’attacco Quagliarella-Caputo, ampia fiducia a Candreva, mentre sulla fascia opposta ci sarà Gabbiadini. Tudor risponde con 3-4-2-1 che tante soddisfazioni sta regalando all’Hellas: mediana di quantità e qualità con Tameze e Veloso, Faraoni e Lazovic a presidiare le fasce. Sulla trequarti Barak e Caprari ad assistere il Cholito Simeone.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo. All: Daversa.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Tudor.

La sfida tra Sampdoria e Verona sarà arbitrata da Maggioni, assistito da De Meo e Grossi. Quarto ufficiale Piccinini. Al Var Banti, coadiuvati da Baccini. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, con Massimo Gobbi nelle vesti di seconda voce.

Empoli-Fiorentina: formazioni, arbitro e dove vedere la partita

Derby toscano tra Empoli e Fiorentina numero 23 in Serie A: il bilancio sorride ai gigliati, con dieci vittorie e sette pareggi. Curiosamente, i viola non ne hanno ancora ottenuto uno in questo campionato. Reduci dalla pirotecnica vittoria contro la capolista Milan (4-3) i ragazzi di Italiano sognano l’Europa e per raggiungerla puntano forte sul bomber Vlahovic, 10 reti finora. Il tecnico ritrova poi Milenkovic e Martinez Quarta nel cuore della difesa. Ottimo finora anche il campionato dell’Empoli di Andreazzoli, che con la rosa al completo si affiderà a consueto 4-3-1-2. In attacco, dovrebbe essere Di Francesco la spalla di Pinamonti.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All: Andreazzoli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All: Italiano.

Per il derby toscano Empoli-Fiorentina è stato designato Sacchi. Assistenti Margani e Affatato, quarto uomo Miele G. Davanti ai monitor del Var ci sarà Giacomelli, affiancato da Preti. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A. Telecronaca di Federico Zanon, con commento tecnico di Fabio Bazzani.