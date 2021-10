Il secondo anticipo del venerdì si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Di fronte la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che ospita lo Spezia di Thiago Motta. Le due squadre liguri vengono da prestazioni opposte: i blucerchiati vogliono riscattarsi dopo il brutto ko patito a Cagliari (la vittoria manca da quattro match), mentre gli aquilotti cercano continuità dopo i tre punti ottenuti contro la Salernitana, giunti al termine di una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni

Squalificato l’ottimo Thorsby di questo inizio stagione, fuori anche Damsgaard. Due assenze pesanti per D’Aversa, che dà fiducia a Verre sulla fascia In attacco, con Gabbiadini certo del posto è ballottaggio tra Quagliarella e Caputo. Chi sta fuori è comunque pronto a subentrare in caso di necessità. Ben più lunga la lista degli assenti per lo Spezia di Thiago Motta. Ma i titolari ci sono praticamente tutti: in mezzo gioca ancora Kovalenko, in campo gli spezzini Maggiore e Bastoni (rientra dalla squalifica), in attacco guida la carica Nzola, supportato dalla trequarti formata da Antiste, Gyasi e Verde, insidiato però da Strelec.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo. All: D’Aversa

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Strelec, Gyasi; Nzola. All: Thiago Motta

LEGGI ANCHE: Fantacalcio, i consigli per la nona giornata di Serie A

Sampdoria-Spezia, chi arbitra

Il derby Sampdoria-Spezia sarà arbitrato da Fabbri. A coadiuvare il direttore di gara saranno Carbone e Scatragli. Quarto ufficiale Gariglio. Al Var Sozza di Seregno, assistito da Bindoni.

Sampdoria-Spezia, dove vedere la partita

Sampdoria-Spezia sarà trasmessa da DAZN e Sky, che la renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Su DAZN a raccontare il derby ligure sarà Gabriele Giustiniani, coadiuvato da Emanuele Giaccherini come seconda voce. Su Sky telecronaca del match affidata a Davide Polizzi, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.