Serie A, Sampdoria-Napoli, arbitro, probabili formazioni e dove vedere la sfida

Ottima la partenza per il Napoli di Luciano Spalletti che oggi sarà impegnato nella sfida fuori casa contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale di serie A. I partenopei arrivano a Genova a punteggio pieno grazie a 4 vittorie e 12 punti collezionati. Diverso è il percorso della Samp, che, in attesa del risultato della partita odienrna, occupa il 12 esimo posto in classifica.

Sampdoria-Napoli, dove vederla

Il fischio d’inizio della partita è previsto alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match Sampdoria-Napoli si potrà vedere su DAZN. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Sampdoria-Napoli, come scendono in campo

Sampdoria, probabile formazione

D’Aversa dovrebbe confermare per la Sampdoria il 4-4-2 e la formazione che ha vinto 3-0 a Empoli, unico in dubbio è Thorsby. Il centrocampista norvegese ha risentito di un piccolo problema muscolare e nei giorni precedenti al match ha sempre svolto lavoro differenziato. In caso di forfait Adrien Silva si candida per un posto da titolare al fianco di Ekdal. Per il resto tutto confermato, con la coppia Caputo–Quagliarella a guidare l’attacco blucerchiato.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Napoli, probabile formazione

Il 4-2-3-1 dovrebbe essere il modulo scelto da Spalletti per la sfida di Marassi. Tanti i ballottaggi a partire dal ruolo del portiere, dove Meret ha recuperato dall’infortunio, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina in favore di Ospina. Altro ballottaggio, al centro della difesa, è tra Rrahmani e Manolas, con il primo in vantaggio. Sicuri del posto Anguissa e Fabian Ruiz in mezzo al campo, il terzetto alle spalle di Osimhen dovrebbe essere composto da Lozano, Zielinski e Insigne, con l’ex Inter Politano verso la panchina..

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Sampdoria-Napoli, chi arbitra la partita

Il posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A sarà diretto da Paolo Valeri della sezione di Roma. I suoi assistenti saranno Galetto-Rossi, il quarto uomo Volpi e al VAR Di Paolo, coadiuvato da De Meo.